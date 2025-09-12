USD 1.7000
Новость дня
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти

Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти

15:37 912

Министр энергетики США Крис Райт призвал Венгрию и Словакию отказаться от закупок российских энергоресурсов и перейти на поставки из США. Об этом сообщает Politico.

Американский чиновник находился в Брюсселе, где обсуждал с представителями ЕС пути увеличения импорта американского сжиженного природного газа (СПГ). По его словам, это позволит перекрыть Москве финансирование войны против Украины.

На вопрос, следует ли Венгрии и Словакии, которые выступали против усилий Еврокомиссии по отказу от российского газа, наконец прекратить свои отношения с Кремлем, Райт ответил: «Безусловно».

«Мы хотим полностью вытеснить российский газ. Президент США Дональд Трамп и все страны Евросоюза хотят положить конец российско-украинской войне. Чем сильнее мы сможем ограничить возможности России финансировать эту смертоносную войну, тем лучше для всех нас», — заявил Райт.

Он подчеркнул, что для Европы предпочтительнее получать энергоресурсы «от друзей», и отметил необходимость изменения европейских газовых законов, которые сейчас усложняют импорт СПГ из США.

Кроме того, представитель американской администрации призвал европейские страны искать альтернативу российской атомной энергетике: «Мы хотим, чтобы ядерные технологии поступали из США или из самого ЕС».

При этом отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан остается главным сторонником сотрудничества с Кремлем в Европе и регулярно блокирует антироссийские инициативы Евросоюза.

