В России стало слишком много яиц?

Российский птицеводческий союз опроверг сообщения о перепроизводстве куриных яиц – ситуация на внутреннем рынке остается стабильной. Об этом сообщила журналистам генеральный директор союза Галина Бобылева.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что за год стоимость куриных яиц снизилась более чем на 25% на фоне начавшегося «кризиса перепроизводства». По данным издания, объем производства яиц в России превышает потребность рынка примерно на 20%.

«Росптицесоюз не подтверждает распространяемую в СМИ информацию о перепроизводстве яиц. На сегодняшний день рынок стабилен, производство соответствует спросу, задачи по наращиванию объемов и снижению рыночных цен успешно выполняются», – сказала Бобылева.

При этом она отметила, что ключевые птицеводческие предприятия работают в штатном режиме, сокращение производства не планируется.

«Предприятия с увеличением производства стали развивать мощности по переработке яиц, а также наращивать экспорт продукции», – пояснила генеральный директор.

В конце 2023 – начале 2024 гг. в России наблюдался дефицит куриных яиц, который частично компенсировали за счет импорта, в том числе из Азербайджана. Однако к октябрю поставки из республики фактически прекратились, так как спрос в России на зарубежную продукцию исчез, а дефицит устранен. По данным Россельхознадзора, за 2024 год Азербайджан экспортировал в Россию 48,7 млн яиц против 1,1 млн в 2023‑м, заняв второе место по объемам поставок.