USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

В России стало слишком много яиц?

15:48 1356

Российский птицеводческий союз опроверг сообщения о перепроизводстве куриных яиц – ситуация на внутреннем рынке остается стабильной. Об этом сообщила журналистам генеральный директор союза Галина Бобылева.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что за год стоимость куриных яиц снизилась более чем на 25% на фоне начавшегося «кризиса перепроизводства». По данным издания, объем производства яиц в России превышает потребность рынка примерно на 20%.

«Росптицесоюз не подтверждает распространяемую в СМИ информацию о перепроизводстве яиц. На сегодняшний день рынок стабилен, производство соответствует спросу, задачи по наращиванию объемов и снижению рыночных цен успешно выполняются», – сказала Бобылева.

При этом она отметила, что ключевые птицеводческие предприятия работают в штатном режиме, сокращение производства не планируется.

«Предприятия с увеличением производства стали развивать мощности по переработке яиц, а также наращивать экспорт продукции», – пояснила генеральный директор.

В конце 2023 – начале 2024 гг. в России наблюдался дефицит куриных яиц, который частично компенсировали за счет импорта, в том числе из Азербайджана. Однако к октябрю поставки из республики фактически прекратились, так как спрос в России на зарубежную продукцию исчез, а дефицит устранен. По данным Россельхознадзора, за 2024 год Азербайджан экспортировал в Россию 48,7 млн яиц против 1,1 млн в 2023‑м, заняв второе место по объемам поставок.

Европейцы опять прикрываются Украиной
Европейцы опять прикрываются Украиной
16:39 185
Паранойя нарастает: кого убьют?
Паранойя нарастает: кого убьют? горячая тема
15:05 2638
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 381
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
15:37 913
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
15:28 2122
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 1848
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 1676
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 3066
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7453
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 16318
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 1461

ЭТО ВАЖНО

Европейцы опять прикрываются Украиной
Европейцы опять прикрываются Украиной
16:39 185
Паранойя нарастает: кого убьют?
Паранойя нарастает: кого убьют? горячая тема
15:05 2638
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 381
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
15:37 913
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
15:28 2122
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 1848
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 1676
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 3066
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7453
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 16318
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 1461
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться