Орбан о дронах РФ: Поляки по уши в войне

15:59 1265

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Польша оказалась «по уши в войне» после вторжения российских беспилотников в ее воздушное пространство. При этом он подчеркнул, что Венгрия сохраняет дистанцию, хотя и выражает солидарность с Варшавой.

Об этом сообщает издание 24.hu.

«Давайте не будем игнорировать тот факт, что это произошло в Польше. Поляки – наши друзья, независимо от нынешней политической конъюнктуры. Они наши исторические союзники, близки нам по духу, поэтому мы действительно друзья», – сказал Орбан.

Он добавил, что Венгрия должна одной из первых четко реагировать на любое нарушение суверенитета Польши. «Мы с самого начала назвали вторжение российских беспилотников на польскую территорию неприемлемым и стоим на стороне поляков. Мы на сто процентов солидарны с ними», – отметил венгерский премьер, который в своей первой реакции не упомянул российское происхождение дронов.

Орбан назвал инцидент, произошедший в среду, «притчей об опасных обстоятельствах», в которых живет Европа: «Это могло случиться сегодня или вчера, в Польше или в Венгрии. Поэтому угроза войны неизбежна». При этом он подчеркнул, что Венгрия не втянута в конфликт: «Мы держим дистанцию, поляки же в нем по уши».

Напомним, в ночь со вторника на среду во время атаки России на Украину российские беспилотники 19 раз нарушили воздушное пространство Польши. Президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение дронов могло произойти «по ошибке».

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал дезинформацией заявления о том, что за этим стоит Украина.

