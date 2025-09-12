USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

«Маршрут Трампа»: армяне попросили инвестиции у американцев

Директор Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Брендан Ханрахан обсудил с министром экономики Армении Геворгом Папояном реализацию проекта «Маршрут Трампа». Об этом пишут армянские СМИ.

В ходе встречи он предложил привлечь частные инвестиции и приступить к разработке дорожной карты для реализации программы.

Министр подчеркнул важность американского опыта и поддержки в модернизации инфраструктуры и укреплении пограничной безопасности Армении.

Стороны также рассмотрели возможности расширения экономического партнерства между Ереваном и Вашингтоном, а также увеличения взаимного товарооборота.

Обсуждалось развитие сотрудничества в приоритетных сферах: торговле и инвестициях, сельском хозяйстве и продовольственной безопасности, энергетике, высоких технологиях и инновациях, а также в области информационных технологий, цифровой экономики и туризма.

Накануне Ханрахан в разговоре с армянским вице-премьером Мгером Григоряном сообщил, что США планируют выделить Армении помощь в размере 145 млн долларов для реализации инициативы «Маршрут Трампа».

