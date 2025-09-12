«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «никого защищать» в ситуации с проникновением российских дронов в воздушное пространство Польши.

«Я не собираюсь никого защищать, но Польша их действительно сбила. Они упали на территорию, но близко к Польше (беспилотникам) находиться не стоило», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не слишком быстро показал готовность к переговорам по урегулированию российско-украинской войны.

«Для танго нужны двое. Когда (президент РФ Владимир) Путин хотел встретиться, Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел, Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин — неизвестно», – пояснил Трамп.

По его мнению, урегулированию войны все еще мешает сохраняющаяся «ненависть» между сторонами конфликта. При этом он заявил, что разочарован темпом урегулирования. Американский лидер отметил, что другие конфликты, разрешения которых он добился, казались сложнее.

«Терпение в отношении Путина быстро иссякает», – сказал Трамп.

Президент США рассказал в интервью, что в данной ситуации думает над усилением экономического давления на Россию.

«В качестве мер против РФ допускаю жесткие санкции против банков, а также меры по вопросам поставок нефти и введение пошлин», – сказал президент.

Он также прокомментировал решение ввести повышенные пошлины против Индии за покупку российской нефти. По его словам, ему это далось тяжело, так как «провоцирует разногласия».