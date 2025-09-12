USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина

17:10 390

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается «никого защищать» в ситуации с проникновением российских дронов в воздушное пространство Польши.

«Я не собираюсь никого защищать, но Польша их действительно сбила. Они упали на территорию, но близко к Польше (беспилотникам) находиться не стоило», – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не слишком быстро показал готовность к переговорам по урегулированию российско-украинской войны.

«Для танго нужны двое. Когда (президент РФ Владимир) Путин хотел встретиться, Зеленский не хотел. Когда Зеленский хотел, Путин не хотел. Теперь Зеленский хочет, а Путин — неизвестно», – пояснил Трамп.

По его мнению, урегулированию войны все еще мешает сохраняющаяся «ненависть» между сторонами конфликта. При этом он заявил, что разочарован темпом урегулирования. Американский лидер отметил, что другие конфликты, разрешения которых он добился, казались сложнее.

«Терпение в отношении Путина быстро иссякает», – сказал Трамп.

Президент США рассказал в интервью, что в данной ситуации думает над усилением экономического давления на Россию.

«В качестве мер против РФ допускаю жесткие санкции против банков, а также меры по вопросам поставок нефти и введение пошлин», – сказал президент.

Он также прокомментировал решение ввести повышенные пошлины против Индии за покупку российской нефти. По его словам, ему это далось тяжело, так как «провоцирует разногласия».

Европейцы опять прикрываются Украиной
Европейцы опять прикрываются Украиной
16:39 192
Паранойя нарастает: кого убьют?
Паранойя нарастает: кого убьют? горячая тема
15:05 2645
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 391
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
15:37 917
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
15:28 2125
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 1852
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 1679
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 3070
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7453
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 16322
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 1463

ЭТО ВАЖНО

Европейцы опять прикрываются Украиной
Европейцы опять прикрываются Украиной
16:39 192
Паранойя нарастает: кого убьют?
Паранойя нарастает: кого убьют? горячая тема
15:05 2645
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 391
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
15:37 917
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
15:28 2125
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 1852
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 1679
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 3070
Польша ответит России: что за месть?
Польша ответит России: что за месть? экс-посол Польши в Беларуси Витольд Юраш комментирует для haqqin.az
03:05 7453
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт видео; обновлено 15:01
15:01 16322
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 1463
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться