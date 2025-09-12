Европейцы опять прикрываются Украиной

USD 1.7000
Председатель оборонного комитета Бундестага Томас Ревекамп призвал НАТО предоставить Украине дальнобойное оружие и попросил разрешения уничтожать российские дроны еще на подлете к ее воздушному пространству.

Как сообщает N-TV, Ревекамп потребовал значительно более решительной реакции на массовое нарушение польского воздушного пространства российскими дронами. Политик из партии ХДС высказался за поставки Украине дальнобойного оружия.

«В условиях существующей войны лучшим способом борьбы с дронами является уничтожение производственных мощностей и средств их запуска. Поэтому партнеры по НАТО должны быстро оснастить Украину таким образом, чтобы она могла действовать против этих целей на российской территории», — подчеркнул он.

Кроме того, Ревекамп призвал не ждать, пока российские дроны достигнут воздушного пространства страны НАТО, чтобы начать с ними бороться.

