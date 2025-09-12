USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Япония ввела новые санкции против России

16:58 109

12 сентября власти Японии объявили о введении санкций против 47 российских и трех белорусских компаний и организаций, а также ряда физических лиц, включая чиновников, их родственников и военных. Об этом сообщает МИД Японии.

Под ограничения попали фонд имени Ахмата Кадырова, детский лагерь «Артек» и организация Movement of the First. В санкционный список вошли и предприятия оборонного комплекса: автомобильный завод «Урал», Тульский оружейный завод, Арзамасский машиностроительный завод, а также Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения.

Кроме того, Япония присоединилась к установленному «прайскепу» на российскую нефть на уровне $47,60 за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Токио за решение: «Спасибо за санкции против компаний российского ВПК. Среди них ключевой производитель ракет «Искандер», несколько операторов теневого флота и поставщики для российского военно-промышленного комплекса. Под санкциями также оказались лица, причастные к депортации наших детей. Важно, чтобы все партнеры в мире, которые ценят жизнь и хотят завершения этой войны, усиливали давление на все, что подпитывает способность продолжать убийства».

Европейцы опять прикрываются Украиной
16:39 198
Паранойя нарастает: кого убьют?
15:05 2648
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 395
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
15:37 917
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
15:28 2130
«Россия это заслужила»: сенаторы США о списке спонсоров терроризма
15:12 1854
Минусы в школьном образовании в Азербайджане
15:10 1681
Революция по расписанию
13:38 3070
Польша ответит России: что за месть?
03:05 7454
Налет беспилотников на Россию: СБУ атаковали крупнейший нефтяной порт
15:01 16327
Кремль заявил о паузе в переговорах с Украиной
14:22 1464

