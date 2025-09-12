Япония ввела новые санкции против России

12 сентября власти Японии объявили о введении санкций против 47 российских и трех белорусских компаний и организаций, а также ряда физических лиц, включая чиновников, их родственников и военных. Об этом сообщает МИД Японии.

Под ограничения попали фонд имени Ахмата Кадырова, детский лагерь «Артек» и организация Movement of the First. В санкционный список вошли и предприятия оборонного комплекса: автомобильный завод «Урал», Тульский оружейный завод, Арзамасский машиностроительный завод, а также Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения.

Кроме того, Япония присоединилась к установленному «прайскепу» на российскую нефть на уровне $47,60 за баррель.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Токио за решение: «Спасибо за санкции против компаний российского ВПК. Среди них ключевой производитель ракет «Искандер», несколько операторов теневого флота и поставщики для российского военно-промышленного комплекса. Под санкциями также оказались лица, причастные к депортации наших детей. Важно, чтобы все партнеры в мире, которые ценят жизнь и хотят завершения этой войны, усиливали давление на все, что подпитывает способность продолжать убийства».