USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Послы стран НАТО у Мирзояна

17:18 764

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял послов ряда стран, аккредитованных при НАТО, обсудив с ними «укрепление стабильности в регионе и развитие партнерства Армении с альянсом», пишут армянские СМИ. 

На встрече обсуждалось подписание совместной декларации лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Ранее с послами стран НАТО встречались премьер-министр Никол Пашинян, президент Ваагн Хачатрян и министр обороны Сурен Папикян.

На отдельной встрече Папикян обсудил с дипломатами трансформацию вооруженных сил, проводимые оборонные реформы и вопросы региональной и международной безопасности.

Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 165
В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 152
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 462
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 2718
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 878
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 3479
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 734
Европейцы опять прикрываются Украиной
Европейцы опять прикрываются Украиной
16:39 1393
Паранойя нарастает: кого убьют?
Паранойя нарастает: кого убьют? горячая тема
15:05 3793
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
15:37 1324
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
15:28 3189

ЭТО ВАЖНО

Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 165
В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 152
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 462
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 2718
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 878
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 3479
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 734
Европейцы опять прикрываются Украиной
Европейцы опять прикрываются Украиной
16:39 1393
Паранойя нарастает: кого убьют?
Паранойя нарастает: кого убьют? горячая тема
15:05 3793
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
15:37 1324
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
15:28 3189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться