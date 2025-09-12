Послы стран НАТО у Мирзояна

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял послов ряда стран, аккредитованных при НАТО, обсудив с ними «укрепление стабильности в регионе и развитие партнерства Армении с альянсом», пишут армянские СМИ.
На встрече обсуждалось подписание совместной декларации лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Ранее с послами стран НАТО встречались премьер-министр Никол Пашинян, президент Ваагн Хачатрян и министр обороны Сурен Папикян.
На отдельной встрече Папикян обсудил с дипломатами трансформацию вооруженных сил, проводимые оборонные реформы и вопросы региональной и международной безопасности.