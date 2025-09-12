USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов

17:22 734

ТуранБанк, один из ведущих финансовых институтов Азербайджана, и Корпорация по развитию частного сектора (ICD), входящая в Группу Исламского банка развития, подписали соглашение о предоставлении финансирования в размере 15 миллионов долларов сроком на 5 лет.

Целью финансирования является поддержка развития малых и средних предприятий (МСП) в стране, расширение доступа частного сектора к финансовым ресурсам и содействие устойчивому и диверсифицированному экономическому развитию Азербайджана. Это партнерство также рассматривается как важный шаг на пути к диверсификации экономики страны в сторону ненефтяного сектора.

Следует отметить, что соглашение подписали исполняющий обязанности исполнительного директора ICD д-р Халид Халафаллах и председатель совета правления ТуранБанк Орхан Гараев.

Также следует отметить, что сотрудничество ТуранБанк и ICD продолжается с 2008 года, и данное соглашение является шестым по счету соглашением о финансовом сотрудничестве, подписанным сторонами. Этот факт свидетельствует о надежном, долгосрочном и плодотворном партнерстве между двумя организациями.

О ТуранБанк

ОАО ТуранБанк было основано в 1992 году и известно как одно из самых стабильных и надежных учреждений в финансовом секторе Азербайджана. Банк предоставляет своим клиентам широкий спектр финансовых услуг в соответствии с международными стандартами. ТуранБанк, имеющий в настоящее время 22 точки услуг по всей стране, за 33 года своей деятельности демонстрирует устойчивое развитие. Банк продолжает играть важную роль в банковском секторе страны, отличаясь приверженностью принципам прозрачности, надежности и социальной ответственности. Подробнее: https://turanbank.az/

Об  ICD

Исламская корпорация развития частного сектора (ICD) — многопрофильная финансовая организация, входящая в Группу Исламского банка развития. Основная миссия корпорации - содействие развитию частного сектора в странах-членах и поддержка экономического развития посредством финансовых инструментов в соответствии с принципами исламского шариата. ICD также содействует созданию, расширению и модернизации частных предприятий, предоставляя консультационные услуги правительствам и частным организациям.

ICD имеет следующие международные рейтинги:

Moody’s – A2, S&P – A-, Fitch – A+.

Контактное лицо: Набиль Эль-Алами, руководитель отдела коммуникаций и корпоративного маркетинга

Электронная почта: [email protected]

Веб-сайт: www.icd-ps.org.

Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 168
В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 154
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 464
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 2720
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 879
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 3480
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 735
Европейцы опять прикрываются Украиной
Европейцы опять прикрываются Украиной
16:39 1393
Паранойя нарастает: кого убьют?
Паранойя нарастает: кого убьют? горячая тема
15:05 3793
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
15:37 1324
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
15:28 3189

ЭТО ВАЖНО

Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 168
В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 154
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 464
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 2720
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 879
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 3480
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 735
Европейцы опять прикрываются Украиной
Европейцы опять прикрываются Украиной
16:39 1393
Паранойя нарастает: кого убьют?
Паранойя нарастает: кого убьют? горячая тема
15:05 3793
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
15:37 1324
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
15:28 3189
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться