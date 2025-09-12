В Нахчыване будут созданы пункты контроля за пищевой безопасностью

Делегация во главе с заместителем председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Баларагимом Гулиевым провела встречу с премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики Джейхуном Джалиловым.

В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения биобезопасности в Нахчыване, в том числе создание зон, свободных от болезней животных, и расширение возможностей экспорта продукции животного происхождения.

Было отмечено, что с целью получения статуса зоны, свободной от ящура на начальном этапе за счет вакцинации, планируется реализация эпизоотологических, диагностических, логистических и других мероприятий. В этом направлении будет направлено обращение во Всемирную организацию охраны здоровья животных (ВОЗЖ).