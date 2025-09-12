В Нахчыване будут созданы пункты контроля за пищевой безопасностью

Делегация во главе с заместителем председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Баларагимом Гулиевым провела встречу с премьер-министром Нахчыванской Автономной Республики Джейхуном Джалиловым.
В ходе встречи обсуждались вопросы обеспечения биобезопасности в Нахчыване, в том числе создание зон, свободных от болезней животных, и расширение возможностей экспорта продукции животного происхождения.
Было отмечено, что с целью получения статуса зоны, свободной от ящура на начальном этапе за счет вакцинации, планируется реализация эпизоотологических, диагностических, логистических и других мероприятий. В этом направлении будет направлено обращение во Всемирную организацию охраны здоровья животных (ВОЗЖ).
Получение статуса зоны, свободной от болезней животных, внесет важный вклад в экспорт и транзитные перевозки продукции животного происхождения.
Во время встречи также обсуждались вопросы идентификации животных, проведения серологических мониторингов, вакцинации, создания импортно-карантинных пунктов, лабораторий и других объектов.
В рамках визита на территории Нахчывана, особенно с учетом будущего транзитного потенциала Автономной Республики, были на месте оценены возможности создания соответствующей структуры для обеспечения контроля за пищевой безопасностью.