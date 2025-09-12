Дом Бакиханова может рухнуть

Дом в бакинском поселке Амирджан, где родился, провел детство и жил первый азербайджанский историк, писатель и ученый Аббасгулу ага Бакиханов, находится в крайне запущенном состоянии. Дому более 700 лет, и он может рухнуть из-за неблагоприятных погодных условий.

В последние дни на стенах и крыше здания появились новые повреждения. Деревянные балки, удерживающие конструкцию, сместились. В настоящее время в доме проживает семья, члены которой - прямые потомки Бакиханова. Они вынуждены круглосуточно дежурить, чтобы обезопасить себя. Жительница дома Жаля Мирзоева сообщила haqqin.az, что одна из балок сломалась посередине и теперь вся нагрузка приходится на единственную доску, закрепленную позже. Жизнь семьи находится под угрозой, а вернуть исторически значимому зданию его первозданный вид уже невозможно. Дом, переживший войны и землетрясения, сегодня оказался жертвой чиновничьего безразличия. По словам Мирзоевой, стены были укреплены несколькими деревянными подпорками, однако из-за пустот вокруг них ветры расшатывают конструкцию, а во время дождя или снега вода беспрепятственно проникает внутрь дома. Haqqin.az уже ранее освещал критическое состояние здания, в котором жил выдающийся историк. Камни на фасаде дома, выходящем на улицу, осыпались, и через образовавшиеся отверстия можно видеть внутренние помещения.

Рядом с домом Бакиханова расположена мечеть Низамеддина, относящаяся к эпохе правления Ширваншахов и зарегистрированная как памятник архитектуры. При ее реставрации были взяты образцы песка и камня также из дома Бакиханова. Возраст здания подтвержден на уровне как минимум 700 лет. Дом неоднократно исследовался, и семье было поручено сохранить его в неизменном виде. Предположительно, первый этаж был построен в XIII–XIV веках, второй — в 1794 году. В доме, где жили отец Бакиханова — Мирза Мухаммед хан II — и его предки, на первом этаже остались лишь песок и каменные фрагменты. Из-за дождя и снега, проникающих через трещины, влага ускоряет разрушение. Лестницы пришли в негодность, на втором этаже появились глубокие трещины в стенах и на потолке. Поскольку здание необходимо сохранить в первозданном виде, не допускается даже временное закрытие повреждений. Чтобы предотвратить проникновение насекомых, отверстия закрываются тканью, не нанося ущерба стенам. Несколько месяцев назад Государственная служба охраны, развития и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры заявила, что рассматривает вопрос о регистрации здания как памятника. Однако нынешнее состояние показывает, что дом может просто не дожить до этого этапа. Владельцы дома, несмотря на находки в разрушенных комнатах и во дворе — артефакты, связанные с гончарным, медным и ковровым ремеслом, глиняные сосуды, монеты с арабскими надписями, глиняные головки кальянов, отмечают, что эти предметы до сих пор не были изучены. Во дворе находятся крупные камни, предположительно, возрастом в несколько сотен, напоминающие скалы Гобустана. Семья утверждает, что дом давно не подвергался профессиональному осмотру.