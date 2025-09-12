По информации издания, восставшая молодежь, быстро свергнувшая правительство страны, столкнулась с куда более сложной проблемой при выборе того, кто, по их представлениям, должен возглавить новое временное правительство страны. Они предложили решить эту задачу искусственному интеллекту.

Сушила Карки, которую называют главой временного правительства Непала, представляющая восставших на переговорах с военными, была выбрана на эту роль искусственным интеллектом, сообщает The Times.

Сначала ChatGPT предложил интернет-форуму «Молодежь против коррупции» четыре возможные кандидатуры — инженера и выпускника Оксфорда Сагара Дхакала, экс-министра образования Суману Шресту, рэпера и по совместительству столичного мэра Балена Шаха и Сушилу Карки, занимавшую в 2016–2017 годах пост председателя Верховного суда страны.

В ходе второго этапа искусственный интеллект попросили указать наиболее подходящую кандидатуру на пост главы временного правительства. «Если бы выбор был за мной, я бы склонился в пользу Сушилы Карки в качестве главы временного правительства», — ответил чат-бот на запрос, добавив, что на роль главы уже постоянного правительства он рекомендовал бы рэпера Шаха.

73-летней Карки уже предложили стать главой временного правительства, и она ответила согласием.