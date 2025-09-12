USD 1.7000
Власть свергли, но лидера выбрать не смогли. Помог ИИ

18:34 525

Сушила Карки, которую называют главой временного правительства Непала, представляющая восставших на переговорах с военными, была выбрана на эту роль искусственным интеллектом, сообщает The Times.

По информации издания, восставшая молодежь, быстро свергнувшая правительство страны, столкнулась с куда более сложной проблемой при выборе того, кто, по их представлениям, должен возглавить новое временное правительство страны. Они предложили решить эту задачу искусственному интеллекту.

Сушила Карки

Сначала ChatGPT предложил интернет-форуму «Молодежь против коррупции» четыре возможные кандидатуры — инженера и выпускника Оксфорда Сагара Дхакала, экс-министра образования Суману Шресту, рэпера и по совместительству столичного мэра Балена Шаха и Сушилу Карки, занимавшую в 2016–2017 годах пост председателя Верховного суда страны.

В ходе второго этапа искусственный интеллект попросили указать наиболее подходящую кандидатуру на пост главы временного правительства. «Если бы выбор был за мной, я бы склонился в пользу Сушилы Карки в качестве главы временного правительства», — ответил чат-бот на запрос, добавив, что на роль главы уже постоянного правительства он рекомендовал бы рэпера Шаха.

73-летней Карки уже предложили стать главой временного правительства, и она ответила согласием.

Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 181
В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 163
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 472
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 2727
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 887
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 3484
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 735
Европейцы опять прикрываются Украиной
Европейцы опять прикрываются Украиной
16:39 1396
Паранойя нарастает: кого убьют?
Паранойя нарастает: кого убьют? горячая тема
15:05 3795
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
Посланник Трампа призвал Венгрию и Словакию отказаться от российской нефти
15:37 1326
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
ФСБ закрывает границы для «непослушных» призывников
15:28 3197

