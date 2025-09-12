Власть свергли, но лидера выбрать не смогли. Помог ИИ

Сушила Карки, которую называют главой временного правительства Непала, представляющая восставших на переговорах с военными, была выбрана на эту роль искусственным интеллектом, сообщает The Times.
По информации издания, восставшая молодежь, быстро свергнувшая правительство страны, столкнулась с куда более сложной проблемой при выборе того, кто, по их представлениям, должен возглавить новое временное правительство страны. Они предложили решить эту задачу искусственному интеллекту.
Сначала ChatGPT предложил интернет-форуму «Молодежь против коррупции» четыре возможные кандидатуры — инженера и выпускника Оксфорда Сагара Дхакала, экс-министра образования Суману Шресту, рэпера и по совместительству столичного мэра Балена Шаха и Сушилу Карки, занимавшую в 2016–2017 годах пост председателя Верховного суда страны.
В ходе второго этапа искусственный интеллект попросили указать наиболее подходящую кандидатуру на пост главы временного правительства. «Если бы выбор был за мной, я бы склонился в пользу Сушилы Карки в качестве главы временного правительства», — ответил чат-бот на запрос, добавив, что на роль главы уже постоянного правительства он рекомендовал бы рэпера Шаха.
73-летней Карки уже предложили стать главой временного правительства, и она ответила согласием.