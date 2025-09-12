Кровавое десятилетие в Турции

Сорок пять лет назад, 12 сентября 1980 года, турецкие военные во главе с Кенаном Эвреном осуществили с благословения Соединенных Штатов государственный переворот, открывший самое кровавое десятилетие в истории Турецкой Республики. «Мы идем к апокалипсису. Причем идем играючи», — споет спустя годы Джем Караджа. Апокалипсис действительно разразился именно 12 сентября, и Караджа был прав: подавляющее большинство встретило переворот именно «играючи». Неолиберальный рецепт, обкатанный рукой Пиночета в Чили 11 сентября 1973 года, спустя ровно семь лет был выписан и Турции.

Конец 1970-х годов в Турции — это беспросветный политический и экономический кризис. Управляемый хаос, тщательно разогреваемая гражданская война, противостояние правых и левых, нищета, исчезновение с прилавков самых необходимых товаров, «черный рынок» даже на муку и керосин. Террор ежегодно уносил жизни тысяч молодых людей. За всем этим стояла логика военных: чем хуже, тем лучше. США, потерявшие Афганистан и Иран, не могли допустить выпадения из своей орбиты и Турции. Чтобы предоставить кредиты, они выдвинули условие: неолиберальный курс и безоговорочное выполнение требований Международного валютного фонда. Правительство Бюлента Эджевита не приняло эти условия, а частичные уступки привели к его падению: рабочие и профсоюзы отвернулись от Эджевита, и на выборах победу одержал Сулейман Демирель, который пошел навстречу требованиям США и МВФ, но было уже поздно - часы государственного переворота были заведены, и время шло к 12 сентября. Позже Эврен цинично признавал: «Когда посол США был у меня на приеме, он сказал: «Почему вы так опоздали? Мы очень переживали».

И вот военная хунта получила поддержку измученного хаосом народа Турции. Массы, уставшие от террора, бедности и неопределенности, смотрели на Эврена как на спасителя. Собственно, именно к этому их и вели годами. Но эйфория быстро сменилась тотальными арестами, пытками и диктатурой. Новой нормой жизни стали страх и отчаяние. 600 тысяч арестованных, пытки, казни, включая казнь шестнадцатилетнего Эрдала Эрэна, аресты Недждета Адаля, судьба Фикри Сёнмеза, сопротивление Devrimçi Sol… Все это было впереди, а те, кто встречал переворот с радостью, не могли себе это представить. Но самое странное заключалось в том, что вчерашние революционеры, словно по словам Караджи, «играючи шли в ад». В документальном фильме Мехмета Али Биранда есть эпизоды, полные позора. Объявленные в розыск левые и правые соревновались в том, кто быстрее сдастся военным властям. Один профсоюзный активист вспоминал: «Через пропускной пункт могли пройти десять человек, но сто пятьдесят ринулись разом, чтобы сдаться». Другой говорил: «Я не хотел сдаваться, но товарищ сказал: завтра мы пойдем к военным. Не опаздывай, иначе будет вредно для всех».