Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Зеленский знает, как остановить Путина

18:52 475

Россия «не пожинает никаких последствий после своих преступлений», и единственный способ остановить ее - это надежно защитить воздушное пространство стран, которые находятся под угрозой, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его слова приводит РБК-Украина.

По словам Зеленского, целенаправленное проникновение дронов РФ в Польшу осталось безнаказанным для Москвы, как и удары по Украине с трагическими последствиями.

«А какие последствия для России? Давайте откровенно, никаких. За день до нападения на Польшу россияне убили 25 человек в поселке Яровая в Донецкой области. Обычные люди. Они пришли получать пенсию. Это именно те жители Донбасса, о которых Россия говорит, что она их спасает», - сказал Зеленский.

Россия должна сталкиваться с сильными ответами на каждый ее вызов, считает президент Украины. Только давлением, в частности экономическим, можно остановить российского президента Владимира Путина.

При этом, по мнению Зеленского, есть еще один способ остановить РФ: надежно защитить небо странам, которые находится под угрозой: «Если мы вместе с партнерами сможем защищать наше воздушное пространство действительно надежно, от ударов по Польше, Румынии, Путин потеряет смысл войны. Только штурмами на земле Россия не достигнет своего, а в море они уже потеряли возможность оперировать».

Зеленский считает, что для защиты Украины США «имеют и могут» предоставить системы ПВО и боевые самолеты: «Это точно принудит Россию к прекращению войны…»

