В Азербайджане увеличилось количество гинекологический патологий. Что происходит?

Экологические загрязнения, хронический стресс, несбалансированное питание и недостаток физической активности становятся основными причинами роста числа хронических заболеваний. Особенно наглядно эта тенденция проявляется в сфере женского репродуктивного здоровья: врачи фиксируют всё более высокую распространённость гинекологических патологий, среди которых наиболее часто встречаются миома матки и синдром поликистозных яичников. О том, как образ жизни влияет на состояние организма, какие современные методы диагностики и лечения применяются при миоме и поликистозе, а также о возможностях, которые предоставляет в Азербайджане система обязательного медицинского страхования, рассказала в интервью haqqin.az консультант отдела направлений Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Арзу Махмудова.

- В последнее время увеличилось количество гинекологических патологий, и среди них на первом месте — миома матки и синдром поликистозных яичников. Давайте начнём с самого тревожного для женщин вопроса: можно ли считать миомы злокачественными опухолями? И существует ли риск их перерождения в рак? - Статистика показывает, что миома матки — как в Азербайджане, так и во всём мире — является одним из наиболее распространённых доброкачественных новообразований органов малого таза у женщин. Именно миома чаще всего становится причиной гистерэктомии и других полостных гинекологических операций. Суть заболевания заключается в локальном разрастании гладкомышечных клеток миометрии вследствие повышенной фибропластической активности. Это доброкачественный процесс, и в большинстве случаев он не перерождается в онкологию. Однако существует группа факторов риска: наследственная предрасположенность, гормональный дисбаланс, слишком раннее – до десяти лет - начало менструаций, а также позднее наступление менопаузы. - Какие симптомы должны насторожить женщину на ранних стадиях заболевания? - Первым и наиболее частым сигналом является аномальное маточное кровотечение. Это может быть усиление менструаций или появление межменструальных выделений. Вторым симптомом является боль — как острая, так и хроническая. Если миома расположена рядом с мочевым пузырём, возможны также расстройства мочеиспускания. Кроме того, миома может стать причиной бесплодия: её узлы препятствуют имплантации эмбриона или вызывают привычные выкидыши. - В каком возрасте чаще всего диагностируют миому? - Как правило, болезнь проявляется у женщин в возрасте от 20 до 50 лет. После наступления менопаузы узлы обычно подвергаются обратному развитию и уменьшаются в размерах. Но встречаются случаи, когда миому выявляют у двадцатилетних женщин — как правило, случайно, при профилактическом ультразвуковом обследовании. Для постановки диагноза достаточно трансвагинального ультразвукового исследования, а при планировании операции может назначаться магнитно-резонансная томография. Все эти методы диагностики, как и хирургическое лечение, входят в пакет обязательного медицинского страхования. - В каких случаях врачи прибегают к органосохраняющим операциям, а в каких - рекомендуют удаление матки?

- Если женщина планирует беременность, проводится миомэктомия — удаление узлов при сохранении матки. Она может выполняться лапаротомическим или лапароскопическим методами, и обе операции покрываются системой обязательного медицинского страхования. Если же репродуктивные планы отсутствуют, а симптомы выражены, предпочтение отдаётся субтотальной или тотальной гистерэктомии. Эти вмешательства также входят в перечень оплачиваемых системой обязательного медстрахования. - Какую роль в развитии миомы играет образ жизни женщин? - Доказано, что формирование миом связано с эндокринными нарушениями, прежде всего, с избытком эстрогенов. Поддержание гормонального равновесия невозможно без правильного питания и физической активности. Регулярные пешие прогулки, плавание хотя бы три раза в неделю — простая и действенная профилактика. В то же время злоупотребление красным мясом, жирными молочными продуктами, сахаром и быстрыми углеводами увеличивает риск нарушений. А овощи, фрукты, продукты с омега-3 жирными кислотами, наоборот, оказывают защитное действие. Нельзя забывать и о стрессе, который запускает целый каскад гормональных сбоев. Поэтому мы рекомендуем соблюдать режим сна, практиковать дыхательные техники, медитацию, йогу. Женщины с диагностированной миомой должны находиться под регулярным наблюдением врача-гинеколога и даже при отсутствии жалоб им необходимо проходить профилактический осмотр не реже одного раза в год. - В пакет обязательного медицинского страхования включены скрининги предраковых состояний. О каких исследованиях идёт речь? - Прежде всего это цитологический скрининг — ПАП-тест. Он заключается в заборе мазка с шейки матки для цитологического анализа. Если выявляются атипичные клетки, проводится кольпоскопия, а при подозрении на предраковый процесс назначается биопсия. Это крайне важный комплекс исследований, который позволяет вовремя обнаружить патологические изменения и начать лечение. Все три этапа обследования полностью покрываются системой обязательного медицинского страхования. - Одной из наиболее частых жалоб женщин является избыточный рост волос. Всегда ли это связано с синдромом поликистозных яичников?