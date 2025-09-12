Президент Армении верит Алиеву

Азербайджан и Армения достигли в Вашингтоне самого главного — договорились жить мирно, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в интервью RTVI, комментируя подписание лидерами двух стран совместной декларации в США.

«Самое главное, чего мы достигли в Вашингтоне, самое главное — две стороны (я имею в виду Азербайджан и Армения) договорились жить мирно. Самое главное это. И тем более на таком высоком уровне: два руководителя двух стран сказали, что мы действительно вот именно готовы и все будем делать для того, чтобы просто начинать жить мирно», — заявил Хачатурян.

На вопрос, верит ли он президенту Азербайджана в том, что «территориальная целостность Армении не будет нарушена», Хачатурян с уверенностью ответил: «Конечно».

Президент Армении напомнил, что в подписанном в Вашингтоне документе перечисляются основные принципы урегулирования и работы «Маршрута Трампа»: «Территориальная целостность. Второе — независимость. Третье — юрисдикция. Четвертое — взаимность. Пятое — суверенитет. Все. По этим принципам мы будем работать».