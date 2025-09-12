USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Транзит нефти через Азербайджан снизился

Отдел экономики
19:12 924

В августе через нефтепровод Баку – Тбилиси - Джейхан (БТД) было транспортировано 242 тысячи тонн нефти Казахстана и Туркменистана, что стало самым низким показателем в 2025 году. Связано это с тем, что эти страны Каспия «осторожничали» в отношении использования данного маршрута транзита нефти на мировой рынок из-за июльского скандала вокруг загрязненной хлорорганикой нефти в БТД.

В июле Казахстан и Туркменистан успели прокачать через БТД 308 тысяч тонн нефти, что также было ниже среднемесячной прокачки, поскольку именно со второй половины июля прием любой нефти в БТД был сокращен из-за обнаруженного загрязнения сырья. 

В среднем на нефть Казахстана и Туркменистана в месяц приходится около 400 тысяч тонн в БТД, пик был в апреле — 430 тысяч тонн.

Как следует из данных Госкомстата Азербайджана, в январе-августе 2025 года общий объем транзита нефти Казахстана и Туркменистана по БТД составил 2,888 млн тонн, это на 19,4% меньше показателя аналогичного периода 2024 года и связано с летними форс-мажорными обстоятельствами на этом главном нефтепроводе, тянущемся из Баку.

В 2025 году Казахстан планировал транспортировать через БТД 1,7 млн тонн нефти против 1,4 млн тонн в 2024 году, и пока не ясно, сможет ли он выйти на этот прогноз, поскольку в августе доверия к БТД не было.

В целом за 8 месяцев по данному маршруту на мировые рынки ушло 18,36 млн тонн нефти (снижение на 5,3%), из них 15,47 млн тонн пришлись на нефть Азербайджана (снижение на 2,1%).

БТД мощностью прокачки 50 млн тонн нефти в год функционирует с 2006 года.

ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 5
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 1432
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 1240
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 2344
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 2030
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 1373
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 2069
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 3947
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 1890
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 4338
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 1038

ЭТО ВАЖНО

ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 5
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 1432
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 1240
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 2344
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 2030
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 1373
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 2069
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 3947
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 1890
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 4338
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 1038
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться