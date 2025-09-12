Транзит нефти через Азербайджан снизился

В августе через нефтепровод Баку – Тбилиси - Джейхан (БТД) было транспортировано 242 тысячи тонн нефти Казахстана и Туркменистана, что стало самым низким показателем в 2025 году. Связано это с тем, что эти страны Каспия «осторожничали» в отношении использования данного маршрута транзита нефти на мировой рынок из-за июльского скандала вокруг загрязненной хлорорганикой нефти в БТД.

В июле Казахстан и Туркменистан успели прокачать через БТД 308 тысяч тонн нефти, что также было ниже среднемесячной прокачки, поскольку именно со второй половины июля прием любой нефти в БТД был сокращен из-за обнаруженного загрязнения сырья.

В среднем на нефть Казахстана и Туркменистана в месяц приходится около 400 тысяч тонн в БТД, пик был в апреле — 430 тысяч тонн.

Как следует из данных Госкомстата Азербайджана, в январе-августе 2025 года общий объем транзита нефти Казахстана и Туркменистана по БТД составил 2,888 млн тонн, это на 19,4% меньше показателя аналогичного периода 2024 года и связано с летними форс-мажорными обстоятельствами на этом главном нефтепроводе, тянущемся из Баку.

В 2025 году Казахстан планировал транспортировать через БТД 1,7 млн тонн нефти против 1,4 млн тонн в 2024 году, и пока не ясно, сможет ли он выйти на этот прогноз, поскольку в августе доверия к БТД не было.

В целом за 8 месяцев по данному маршруту на мировые рынки ушло 18,36 млн тонн нефти (снижение на 5,3%), из них 15,47 млн тонн пришлись на нефть Азербайджана (снижение на 2,1%).

БТД мощностью прокачки 50 млн тонн нефти в год функционирует с 2006 года.