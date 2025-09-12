Нефтяной ВВП Азербайджана снизился из-за падения добычи

Валовый внутренний продукт (ВВП) в добывающей отрасли Азербайджана в январе-августе 2025 года снизился на 2,1% к аналогичному периоду 2024 года, следует из данных Госкомитета по статистике.
В абсолютном выражении показатель составил 25,4 млрд манатов против 27,17 млрд манатов в январе-августе 2024 года. Из этой суммы добыча нефти и газа оценена в 23,5 млрд манатов, что на 1,7% меньше восьми месяцев 2024 года.
Согласно данным Госкомстата, в Азербайджане было добыто 18,39 млн тонн нефти вместе с конденсатом, что на 4,7% меньше показателя января-августа 2024 года. Падение связано с уменьшением добычи нефти на ключевом блоке месторождений Азербайджана — «Азери-Чираг-Гюнешли».
На долю товарной нефти пришлись 18,35 млн тонн.
Что касается добычи газа, то за 8 месяцев 2025 года его было извлечено в объеме 33,58 млрд кубометров, что на 1,7% больше показателя того же периода 2024 года.
Из указанного объема 25,83 млрд кубометров составил товарный газ (рост на 2,8%).
Как следует из информации Европейского статистического комитета, в августе доля Азербайджана в импорт газа Европой составила 4,3%. Таким образом, Азербайджан вошел в топ-5 поставщиков трубопроводного газа для ЕС.