Нефтяной ВВП Азербайджана снизился из-за падения добычи

Валовый внутренний продукт (ВВП) в добывающей отрасли Азербайджана в январе-августе 2025 года снизился на 2,1% к аналогичному периоду 2024 года, следует из данных Госкомитета по статистике.

В абсолютном выражении показатель составил 25,4 млрд манатов против 27,17 млрд манатов в январе-августе 2024 года. Из этой суммы добыча нефти и газа оценена в 23,5 млрд манатов, что на 1,7% меньше восьми месяцев 2024 года.