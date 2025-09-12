Азербайджан стабилизирует производство бензина

Проблемы с выпуском бензина в Азербайджане в текущем году начались в марте из-за пожара на бакинском НПЗ имени Гейдара Алиева, в связи с чем общий производственный показатель по итогам первого квартала рухнул на 12,3%, до 337 тыс. тонн. И это при том, что в январе и феврале зафиксирована динамика роста выпуска автобензина (за январь-февраль показатель составил 257,1 тыс. тонн при темпах роста в 3,3%).

В Азербайджане в январе-августе 2025 года было произведено 946,4 тыс. тонн автомобильного бензина (в основном марки АИ-92), что на 2,8% меньше показателя аналогичного периода 2024 года. Это следует из данных Госкомстата.

В апреле НПЗ не удалось восстановить нормальное производство автобензина, в связи с чем темпы падения его выпуска за январь-апрель 2025 года в сравнении с прошлогодними данными показали антирекорд — минус 17%, поскольку на заводе в апреле нынешнего года было произведено всего 87 тыс. тонн бензина (в 1,5 раза меньше среднемесячного показателя).

SOCAR пришлось в марте и в начале второго квартала импортировать бензин для покрытия нужд Азербайджана, в том числе из РФ.

Начиная с мая темпы падения выпуска автобензина стали постепенно сокращаться, что свидетельствует о том, что ситуация взята под контроль и осенью может быть полностью решена. Так, в мае на НПЗ выпуск бензина составил 125,3 тыс. тонн, в июне — 126,8 тыс. тонн, в июле — 134,9 тыс. тонн, в августе — 135,4 тыс. тонн.

На НПЗ планируется наладить и сделать регулярным выпуск автобензина марок АИ-95 и АИ-98, которые Азербайджан традиционно закупает в Европе.

Динамику роста в производстве на НПЗ за 8 месяцев показал авиакеросин — 463,1 тыс. тонн, что на 7,5% больше аналогичного периода (8 месяцев) 2024 года и связано с ростом авиаперевозок AZAL.

Что касается выпуска других нефтепродуктов, то традиционно лидирует дизельное топливо, производство которого за январь-август 2025 года составило 1,63 млн тонн (рост на 4,1%).

Выпуск смазочных масел составил 150,9 тыс. тонн с темпами роста 13,9%, нефтяного кокса — 149,8 тыс. тонн с темпами роста 8,2%, а выпуск мазута продемонстрировал рост в 2,2 раза — до 57,6 тыс. тонн.

Выпуск нефтяного битума упал на 9,3% - до 159,5 тыс. тонн.