Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь

Марсель (Франция). Общенациональные протесты под лозунгом "Заблокируем все"
Чикаго (США). Акция против операции Midway Blitz, направленной против нелегальных мигрантов
Катманду (Непал). Клубы дыма поднимаются из горящего отеля Hilton на следующий день после того, как его подожгли протестующие во время беспорядков, спровоцированных запретом на социальные сети
Йоханнесбург (ЮАР). Жители пригорода Уэстбери просят полицию не стрелять в них во время акции протеста с требованием восстановить водоснабжение после двух недель его отсутствия
Газа (Палестина). Палестинцы покидают Газу, спасаясь от израильской военной операции после приказа об эвакуации
Бали (Индонезия). Разрушенные здания возле реки после наводнения
Нью-Йорк (США). Допрос мигранта сотрудниками Федеральной иммиграционной службы в иммиграционном суде США на Манхэттене