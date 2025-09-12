USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь

объектив haqqin.az
Отдел информации
19:27 2351

Марсель (Франция). Общенациональные протесты под лозунгом "Заблокируем все"

Чикаго (США). Акция против операции Midway Blitz, направленной против нелегальных мигрантов

Катманду (Непал). Клубы дыма поднимаются из горящего отеля Hilton на следующий день после того, как его подожгли протестующие во время беспорядков, спровоцированных запретом на социальные сети

Йоханнесбург (ЮАР). Жители пригорода Уэстбери просят полицию не стрелять в них во время акции протеста с требованием восстановить водоснабжение после двух недель его отсутствия

Газа (Палестина). Палестинцы покидают Газу, спасаясь от израильской военной операции после приказа об эвакуации

Бали (Индонезия). Разрушенные здания возле реки после наводнения

Нью-Йорк (США). Допрос мигранта сотрудниками Федеральной иммиграционной службы в иммиграционном суде США на Манхэттене

ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 14
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 1440
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 1241
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 2352
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 2035
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 1376
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 2069
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 3950
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 1890
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 4339
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 1038

ЭТО ВАЖНО

ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 14
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 1440
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 1241
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 2352
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 2035
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 1376
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 2069
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 3950
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 1890
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 4339
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 1038
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться