Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов

Прошел год с момента запуска обновленной платформы mygov. Этот шаг стал важным этапом в развитии цифрового государства: за короткий срок платформа зарекомендовала себя как удобный, доступный и гибкий инструмент, предлагающий гражданам широкий спектр услуг в современном формате.

За прошедший период функционал платформы значительно расширился. Были переработаны и оцифрованы 33 государственные услуги, общее количество цифровых сервисов достигло 386, а число справочных данных в электронном виде - 69. Одновременно увеличилась и пользовательская база: сегодня mygov объединяет 1,68 миллиона граждан, что подтверждает востребованность платформы и оказываемое ей доверие.

Через mygov граждане могут воспользоваться различными услугами. Среди них - получение справок о судимости, составе семьи и семейном положении, информации об образовании и военной службе, оформление доверенностей, внесение изменений в данные коммунальных абонентов, проверка задолженностей. Платформа также предоставляет медицинские сервисы: данные о вакцинации, электронные рецепты, направления, результаты лабораторных анализов и справки о состоянии здоровья.

Значительные шаги сделаны в цифровизации жизненно важных событий. Сегодня в электронном формате доступны свидетельства о браке, рождении и смерти, что делает их оформление быстрее и удобнее.

Сервис «Наш путь в Карабах» обеспечивает цифровую подачу заявок для поездок на освобожденные территории. Кроме того, через платформу можно зарегистрировать IMEI, оплатить штрафы, коммунальные и другие услуги.

Важным новшеством последнего года стало предоставление гражданам возможности самостоятельно управлять согласием на запрос их персональных данных частными организациями. Это повысило прозрачность процессов и усилило безопасность обмена информацией.