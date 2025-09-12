Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов

Прошел год с момента запуска обновленной платформы mygov. Этот шаг стал важным этапом в развитии цифрового государства: за короткий срок платформа зарекомендовала себя как удобный, доступный и гибкий инструмент, предлагающий гражданам широкий спектр услуг в современном формате.
За прошедший период функционал платформы значительно расширился. Были переработаны и оцифрованы 33 государственные услуги, общее количество цифровых сервисов достигло 386, а число справочных данных в электронном виде - 69. Одновременно увеличилась и пользовательская база: сегодня mygov объединяет 1,68 миллиона граждан, что подтверждает востребованность платформы и оказываемое ей доверие.
Через mygov граждане могут воспользоваться различными услугами. Среди них - получение справок о судимости, составе семьи и семейном положении, информации об образовании и военной службе, оформление доверенностей, внесение изменений в данные коммунальных абонентов, проверка задолженностей. Платформа также предоставляет медицинские сервисы: данные о вакцинации, электронные рецепты, направления, результаты лабораторных анализов и справки о состоянии здоровья.
Значительные шаги сделаны в цифровизации жизненно важных событий. Сегодня в электронном формате доступны свидетельства о браке, рождении и смерти, что делает их оформление быстрее и удобнее.
Сервис «Наш путь в Карабах» обеспечивает цифровую подачу заявок для поездок на освобожденные территории. Кроме того, через платформу можно зарегистрировать IMEI, оплатить штрафы, коммунальные и другие услуги.
Важным новшеством последнего года стало предоставление гражданам возможности самостоятельно управлять согласием на запрос их персональных данных частными организациями. Это повысило прозрачность процессов и усилило безопасность обмена информацией.
Особого внимания заслуживает внедрение цифровых документов. Сегодня через mygov в электронном формате доступны удостоверение личности, заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о браке, студенческий билет и другие документы. Внесенные в законодательство изменения приравняли 27 видов цифровых документов к бумажным по их юридической силе. Это решение ускорило переход к модели «Безбумажного правительства», сократило использование бумажных носителей и стало значимым вкладом в развитие цифрового государства.
Первый год работы обновленной платформы mygov стал важной вехой в эволюции национальной цифровой экосистемы. В дальнейшем она продолжит внедрять новые сервисы и решения, которые будут упрощать повседневную жизнь граждан, экономить их время и ресурсы, а также укреплять взаимодействие общества и государства.
