Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим

«Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну, — такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка», — сказал Зеленский, выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею территориальных уступок России как способ прекращения войны, назвав ситуацию паузой, которая рано или поздно обернется новыми нападениями. Слова Зеленского приводят украинские СМИ.

Зеленский настаивает на том, что необходимо добиваться не временного затишья, а гарантированного завершения войны, гарантированной безопасности для Украины и ответственности России.

«Нам нужно гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины, гарантированная ответственность России за то, что она сделала против Украины», - заявил он.

По его мнению, гарантии безопасности для Украины фактически являются гарантиями безопасности для всей Европы: «Когда мы говорим о гарантиях безопасности для нас в Украине, на самом деле это гарантии безопасности для всех в Европе. Это уже очевидная вещь…»

Зеленский призвал искать механизмы влияния на Китай, чтобы Пекин применил свое влияние на Россию для завершения войны.

По мнению Зеленского, многое зависит от силы США и Европы, их способности координировать влияния: «Нужно найти ответ, как мотивировать Китай стать на путь без войны, и это тоже во многом зависит от силы Америки и Европы».

Президент Украины считает изоляцию России одним из ключевых инструментов давления и призвал к усилению санкций и тарифов.