USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим

19:50 1243

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею территориальных уступок России как способ прекращения войны, назвав ситуацию паузой, которая рано или поздно обернется новыми нападениями. Слова Зеленского приводят украинские СМИ.

«Отдать Путину ту или иную землю Украины, чтобы он остановил войну, — такого не будет. Это не решение. Это пауза. Как после 2008 года и Грузии, как после 2014 года и Крыма и Донецка», — сказал Зеленский, выступая на ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

Зеленский настаивает на том, что необходимо добиваться не временного затишья, а гарантированного завершения войны, гарантированной безопасности для Украины и ответственности России.

«Нам нужно гарантированное завершение войны, гарантированная безопасность для Украины, гарантированная ответственность России за то, что она сделала против Украины», - заявил он. 

По его мнению, гарантии безопасности для Украины фактически являются гарантиями безопасности для всей Европы: «Когда мы говорим о гарантиях безопасности для нас в Украине, на самом деле это гарантии безопасности для всех в Европе. Это уже очевидная вещь…»

Зеленский призвал искать механизмы влияния на Китай, чтобы Пекин применил свое влияние на Россию для завершения войны.

По мнению Зеленского, многое зависит от силы США и Европы, их способности координировать влияния: «Нужно найти ответ, как мотивировать Китай стать на путь без войны, и это тоже во многом зависит от силы Америки и Европы».

Президент Украины считает изоляцию России одним из ключевых инструментов давления и призвал к усилению санкций и тарифов.

ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 15
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 1441
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 1244
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 2354
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 2038
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 1378
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 2070
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 3950
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 1891
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 4340
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 1038

ЭТО ВАЖНО

ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 15
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 1441
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 1244
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 2354
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 2038
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 1378
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 2070
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 3950
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 1891
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 4340
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 1038
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться