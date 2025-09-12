НАТО начинает операцию «Восточный страж»

НАТО запускает операцию «Восточный страж», чтобы укрепить позиции на восточном фланге, заявил генсек альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

«Эта операция начнется в ближайшие дни и будет включать в себя участие многочисленных сил и средств. Планируемые военные возможности будут направлены на устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников», - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что «нарушения на нашем восточном фланге становятся все более частыми: беспилотники нарушают воздушное пространство Румынии, Эстонии, Латвии и Литвы», а недавний инцидент в Польше продемонстрировал «самый высокий уровень нарушений воздушного пространства НАТО, который мы когда-либо наблюдали».

«Наша цель - защитить всех союзников по НАТО от любых угроз. Противодействие агрессии и защита каждого члена альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу «Восточный страж» для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга», — сказал Рютте.

В свою очередь, Гринкевич добавил, что операция затронет весь восточный фланг НАТО. По его словам, альянс уже приступил к этой операции.

«Восточный страж» запускается в связи со сбитыми в воздушном пространстве Польши российскими дронами 10 сентября. Рютте заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что беспилотники были российскими, добавив, что пока продолжается расследование о «намерении». После инцидента ряд членов НАТО решили отправить в Польшу дополнительную поддержку: Франция — три истребителя Rafale, Британия — истребители Eurofighter Typhoon, Чехия — три вертолета Ми-17 и около сотни военных, Швеция — средства ПВО и авиацию. Нидерланды предоставляют зенитные ракетные комплексы Patriot, средства борьбы с беспилотниками и 300 военных, сообщал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Кроме того, Германия удвоила число истребителей Eurofighter у границ с Польшей для патрулирования воздушного пространства.