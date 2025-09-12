USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

НАТО начинает операцию «Восточный страж»

20:02 1443

НАТО запускает операцию «Восточный страж», чтобы укрепить позиции на восточном фланге, заявил генсек альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с командующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем.

В операции будут задействованы силы ряда стран-участниц блока, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию и др.

«Эта операция начнется в ближайшие дни и будет включать в себя участие многочисленных сил и средств. Планируемые военные возможности будут направлены на устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников», - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что «нарушения на нашем восточном фланге становятся все более частыми: беспилотники нарушают воздушное пространство Румынии, Эстонии, Латвии и Литвы», а недавний инцидент в Польше продемонстрировал «самый высокий уровень нарушений воздушного пространства НАТО, который мы когда-либо наблюдали».

«Наша цель - защитить всех союзников по НАТО от любых угроз. Противодействие агрессии и защита каждого члена альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу «Восточный страж» для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга», — сказал Рютте.

В свою очередь, Гринкевич добавил, что операция затронет весь восточный фланг НАТО. По его словам, альянс уже приступил к этой операции.

«Восточный страж» запускается в связи со сбитыми в воздушном пространстве Польши российскими дронами 10 сентября. Рютте заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что беспилотники были российскими, добавив, что пока продолжается расследование о «намерении». После инцидента ряд членов НАТО решили отправить в Польшу дополнительную поддержку: Франция — три истребителя Rafale, Британия — истребители Eurofighter Typhoon, Чехия — три вертолета Ми-17 и около сотни военных, Швеция — средства ПВО и авиацию. Нидерланды предоставляют зенитные ракетные комплексы Patriot, средства борьбы с беспилотниками и 300 военных, сообщал глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Кроме того, Германия удвоила число истребителей Eurofighter у границ с Польшей для патрулирования воздушного пространства.

ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 17
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 1444
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 1246
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 2357
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 2040
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 1378
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 2070
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 3952
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 1891
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 4341
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 1038

ЭТО ВАЖНО

ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 17
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 1444
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 1246
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 2357
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 2040
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 1378
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 2070
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 3952
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 1891
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 4341
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 1038
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться