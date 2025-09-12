USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Америка выдвинула требование «Большой семерке»

20:25 590

США предлагают странам «Большой семерки» конфисковать российские зарубежные активы и ввести пошлины до 100% для Китая и Индии за покупку российской нефти в рамках усилий по принуждению РФ к прекращению войны в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Согласно предложению США, которое изучило агентство, страны G-7 должны создать правовой механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов и рассмотреть возможность использования основной суммы для финансирования обороны Украины.

Бóльшая часть из примерно $300 млрд замороженных активов Москвы находится в Европе. В настоящее время прибыль от этих активов уже используется для предоставления помощи Украине, но теперь речь идет о возможности использования самой основной суммы.

Предложение США предусматривает введение вторичных пошлин в размере от 50% до 100% для Китая и Индии, а также ограничительные торговые меры как на импорт, так и на экспорт для сдерживания потоков российских энергоносителей и предотвращения передачи технологий двойного назначения в Россию.

Президент США Дональд Трамп 12 сентября заявил, что может «очень жестко ударить по России санкциями». По его словам, у него «заканчивается терпение» по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Трамп сообщил европейским чиновникам о готовности ввести масштабные новые пошлины против Индии и Китая, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной, но только при условии, что европейские страны поступят аналогично. Однако это предложение создает трудности, поскольку несколько стран ЕС, включая Венгрию, блокировали более жесткие санкции против российского энергетического сектора, а такие меры требуют поддержки всех государств-членов. 

ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 20
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 1446
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 1247
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
19:27 2359
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 2042
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
19:00 1380
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 2072
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 3953
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть
18:18 1892
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились
17:47 4341
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 1039

