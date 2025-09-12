Америка выдвинула требование «Большой семерке»

США предлагают странам «Большой семерки» конфисковать российские зарубежные активы и ввести пошлины до 100% для Китая и Индии за покупку российской нефти в рамках усилий по принуждению РФ к прекращению войны в Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Бóльшая часть из примерно $300 млрд замороженных активов Москвы находится в Европе. В настоящее время прибыль от этих активов уже используется для предоставления помощи Украине, но теперь речь идет о возможности использования самой основной суммы.

Предложение США предусматривает введение вторичных пошлин в размере от 50% до 100% для Китая и Индии, а также ограничительные торговые меры как на импорт, так и на экспорт для сдерживания потоков российских энергоносителей и предотвращения передачи технологий двойного назначения в Россию.

Президент США Дональд Трамп 12 сентября заявил, что может «очень жестко ударить по России санкциями». По его словам, у него «заканчивается терпение» по отношению к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Трамп сообщил европейским чиновникам о готовности ввести масштабные новые пошлины против Индии и Китая, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной, но только при условии, что европейские страны поступят аналогично. Однако это предложение создает трудности, поскольку несколько стран ЕС, включая Венгрию, блокировали более жесткие санкции против российского энергетического сектора, а такие меры требуют поддержки всех государств-членов.