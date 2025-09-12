У Соединенных Штатов есть еще одна система противовоздушной обороны, не хуже зенитного ракетного комплекса Patriot, - специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, пошутил, выступая на ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия», президент Украины Владимир Зеленский.
«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться... Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все, что нужно – квартиру, все, что нужно», – сказал президент Украины.
При этом Зеленский упрекнул Китай, что тот не отправляет своих представителей в Киев. «Но, похоже, Китай не заинтересован в том, чтобы остановить, если не всю войну, то хотя бы удары», - сказал президент, допуская, что Россия не стала бы обстреливать Киев во время присутствия там китайцев.