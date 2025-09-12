USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

«ПВО не хуже, чем Patriot»

Зеленский о спецпредставителе Трампа
20:36 371

У Соединенных Штатов есть еще одна система противовоздушной обороны, не хуже зенитного ракетного комплекса Patriot, - специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог, пошутил, выступая на ежегодной встрече «Ялтинская европейская стратегия», президент Украины Владимир Зеленский.

«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться... Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все, что нужно – квартиру, все, что нужно», – сказал президент Украины.

При этом Зеленский упрекнул Китай, что тот не отправляет своих представителей в Киев. «Но, похоже, Китай не заинтересован в том, чтобы остановить, если не всю войну, то хотя бы удары», - сказал президент, допуская, что Россия не стала бы обстреливать Киев во время присутствия там китайцев.

ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 24
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 1448
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 1250
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 2361
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 2046
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит?
В Азербайджане увеличилось количество гинекологических патологий. Что происходит? на вопросы haqqin.az отвечает представитель Госагентства по обязательному медстрахованию Арзу Махмудова
19:00 1383
Зеленский знает, как остановить Путина
Зеленский знает, как остановить Путина
18:52 2075
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
«Мое терпение иссякло»: Трамп намерен усилить давление на Путина
17:10 3954
Дом Бакиханова может рухнуть
Дом Бакиханова может рухнуть наши беды
18:18 1894
Армения с Турцией о многом договорились
Армения с Турцией о многом договорились видео; обновлено 17:47
17:47 4341
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
ТуранБанк подписал соглашение на 15 млн долларов
17:22 1039

