«Хочу особо поблагодарить генерала Келлога. Раньше мы этого не знали, но оказалось, что в США есть ПВО не хуже, чем Patriot. Об этом действительно говорят каждый раз, когда вы здесь. Когда вы в Киеве, киевляне точно могут немного выспаться... Я готов предоставить генералу Келлогу гражданство. Все, что нужно – квартиру, все, что нужно», – сказал президент Украины.

При этом Зеленский упрекнул Китай, что тот не отправляет своих представителей в Киев. «Но, похоже, Китай не заинтересован в том, чтобы остановить, если не всю войну, то хотя бы удары», - сказал президент, допуская, что Россия не стала бы обстреливать Киев во время присутствия там китайцев.