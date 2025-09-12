ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе

Декларация описывает поэтапный план по созданию демилитаризованного, суверенного палестинского государства. Декларация призывает государства-члены ООН признать Палестину суверенным государством, осуждает нападения 7 октября, призывает ХАМАС разоружиться и передать власть Палестинской автономии. Также в ней содержится требование об освобождении заложников и призыв к прекращению войны.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила резолюцию, представленную Францией и Саудовской Аравией, цель которой – возобновить усилия по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе принципа двух государств. Об этом пишут израильские СМИ.

142 страны проголосовали за резолюцию, 10 – против, 12 воздержались. Среди проголосовавших против были Израиль и США.

В заявлении МИД Израиля говорится, что израильская сторона отвергает резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о двухгосударственном решении для Палестины, а саму ассамблею считает «политическим цирком».

«Израиль категорически отвергает решение Генеральной Ассамблеи ООН, принятое сегодня вечером. В очередной раз было доказано, насколько Генеральная Ассамблея — это политический цирк, оторванный от реальности: в десятках пунктов декларации, одобренной этой резолюцией, нет ни единого упоминания о том, что ХАМАС является террористической организацией. Нет никакого упоминания о том простом факте, что ХАМАС несет исключительную ответственность за продолжение войны, отказываясь вернуть заложников и разоружиться», - заявили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

США назвали резолюцию «контрпродуктивным жестом», который подрывает серьезные дипломатические усилия по прекращению конфликта и является «подарком для ХАМАС». Соединенные Штаты отметили, что резолюция не признает терроризм ХАМАС как основную причину войны и включает в себя «право на возвращение», что, по их мнению, может привести к «демографической гибели» Израиля как еврейского государства.