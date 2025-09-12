USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

ЦАХАЛ захватил в Сирии иранских агентов

21:14 612

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении нескольких «террористов» в Сирии, связанных с иранским спецотрядом сил «Кудс», а также о пленении «оперативников», работавших на Иран. Об этом информируют израильские СМИ.

По данным ЦАХАЛ, несколько подозреваемых, задержанных израильскими военными на юге Сирии в последние месяцы, действовали по заданию иранского «отряда 840» — тайного подразделения в составе сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

«Отряд 840» отвечает за разработку и руководство операциями против израильтян и евреев в Израиле и за рубежом, отмечают СМИ.

За последние недели были арестованы еще несколько группировок. В ЦАХАЛ указали, что, судя по допросам захваченных боевиков, некоторые из них не знали, на кого работают. Вербовка в «отряд 840» часто осуществлялась без раскрытия истинных мотивов подразделения, с помощью подкупа.

Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
22:35 48
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
22:13 327
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 4217
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
22:02 956
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы
18:37 3730
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 3759
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 1569
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 2754
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 2271
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 3989
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 3191

ЭТО ВАЖНО

Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
22:35 48
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
22:13 327
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 4217
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
22:02 956
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы
18:37 3730
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 3759
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 1569
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 2754
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 2271
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 3989
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 3191
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться