ЦАХАЛ захватил в Сирии иранских агентов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении нескольких «террористов» в Сирии, связанных с иранским спецотрядом сил «Кудс», а также о пленении «оперативников», работавших на Иран. Об этом информируют израильские СМИ.

По данным ЦАХАЛ, несколько подозреваемых, задержанных израильскими военными на юге Сирии в последние месяцы, действовали по заданию иранского «отряда 840» — тайного подразделения в составе сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

«Отряд 840» отвечает за разработку и руководство операциями против израильтян и евреев в Израиле и за рубежом, отмечают СМИ.

За последние недели были арестованы еще несколько группировок. В ЦАХАЛ указали, что, судя по допросам захваченных боевиков, некоторые из них не знали, на кого работают. Вербовка в «отряд 840» часто осуществлялась без раскрытия истинных мотивов подразделения, с помощью подкупа.