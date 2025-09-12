В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!

USD 1.7000
Новость дня
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
21:29 1661

В Сирии вновь участились боестолкновения между состоящими преимущественно из боевиков РПК «Сирийскими демократическими силами» (СДС), которые контролируют почти треть территории страны, и «Отрядами народной самообороны» (ОНС), которых поддерживают США, а также вооруженными формированиями, связанными с временным правительством в Дамаске.

По сообщениям местных источников, стороны обмениваются ракетно-артиллерийскими ударами в восточной части провинции Алеппо и обвиняют друг друга в эскалации конфликта.

В результате обстрела силами СДС сел на востоке Алеппо погибли два человека и трое были ранены

Напомним, в марте текущего года в Дамаске был подписан протокол между временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и лидером СДС Мазлумом Абди. Документ предусматривал интеграцию курдских вооруженных формирований в состав национальной армии Сирийской Арабской Республики. Однако соглашение оказалось невыполнимым: Абди настаивал на сохранении автономии для 80–100-тысячной группировки со своим командованием и структурой, что категорически отвергли власти в Дамаске. Еще одним камнем преткновения стали требования СДС о признании автономии на севере Сирии.

С начала августа противостояние вновь перешло в применение оружия. Министерство обороны Сирии сообщило, что в результате обстрела силами СДС сел на востоке Алеппо погибли два человека и трое были ранены. Удары наносились с авиабазы Аль-Джаррах и из окрестностей Масканы. Были повреждены дома мирных жителей в Аль-Киярии, Расм-эль-Ахмаре и Хабуба-Кабире.

Сирийская армия открыла ответный огонь по позициям противника. СДС в то же время заявили, что отразили в районе Дейр-Хафер попытку проникновения и артобстрелы, предпринятые «отступническими группировками», связанными с Дамаском, и возложили на сирийские власти всю ответственность за эскалацию.

Анкара требует разоружения ОНС, составляющих основу СДС, в рамках процесса примирения между турецким правительством и Рабочей партией Курдистана

С наступлением осени перестрелки усилились. 1 сентября в селе Тель-Мааз подразделения СДС атаковали позиции армии: сначала применялось легкое вооружение, но после продолжительных обстрелов в ход пошла тяжелая артиллерия, а на позиции сирийских военных были переброшены подкрепления. А 3 сентября сирийская армия отразила попытку переправы подразделения СДС через реку Евфрат в районе Эль-Муглы на востоке Ракки, уничтожив и ранив несколько боевиков. Днем ранее силы безопасности перехватили партию оружия, направлявшуюся в районы, контролируемые СДС.

Одновременно в провинции Дейр-эз-Зор были зафиксированы столкновения боевиков СДС с местными арабскими племенами. Племя аль-Шайтат объявило всеобщую мобилизацию после казни его представителя бойцами СДС на контрольно-пропускном пункте в Аль-Гранидже и отказа выдать тело семье погибшего. Лидеры племени призвали арабов провинции к «джихаду и мобилизации».

Отметим, что племя аль-Шайтат, входящее в конфедерацию Акидат Зубайди, насчитывает до 90 тысяч человек, что превращает конфликт в фактор широкомасштабной дестабилизации.

Племя аль-Шайтат объявило всеобщую мобилизацию после казни его представителя бойцами СДС на контрольно-пропускном пункте в Аль-Гранидже и отказа выдать тело семье погибшего

Негативная региональная динамика осложняется позицией Турции. Анкара требует разоружения ОНС, составляющих основу СДС, в рамках процесса примирения между турецким правительством и Рабочей партией Курдистана. Как известно, РПК по призыву Абдуллы Оджалана уже объявила о самороспуске и формальном начале разоружения. В свою очередь лидеры СДС заявляют о поддержке диалога, но неизменно подчеркивают, что этот процесс их не касается.

Анкара же в ответ вновь заговорила о возможности военной операции. Однако аналитики считают маловероятной масштабную трансграничную кампанию Турции, учитывая текущие геополитические условия.

Таким образом, сирийский конфликт вступает в новую фазу, в которой опасно переплетены интересы и планы курдских формирований, Дамаска, арабских племен и Турции. Что делает перспективы мирного урегулирования еще более туманными, а риск новой эскалации вооруженного противостояния — весьма высоким.

