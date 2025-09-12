Грузия обвиняет украинские спецслужбы

Взрывчатку, которую два украинца пытались провезти в Грузию в фуре, водителю грузовика на украинской территории передали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), заявили на брифинге в грузинской Службе госбезопасности (СГБ), передает News Georgia.

«Установлено, что на территории Украины сотрудники украинской спецслужбы передали взрывчатое вещество водителю грузовика Mercedes… Было сказано, что он должен провезти это вещество на территорию Грузии и передать конкретному лицу, указанному ими», — сообщили в ведомстве.

Водитель фуры утверждает, что вез взрывчатку в Россию, однако в СГБ Грузии считают иначе: «Оперативные материалы на данном этапе указывают на единственное конечное место — один из жилых домов в районе Авлабари города Тбилиси».

Исходя из этого, СГБ Грузии проверяет «другие версии», включая возможную связь с муниципальными выборами, которые пройдут в Грузии 4 октября, и сопутствующими «планами радикальных группировок».

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что ввоз взрывчатки в страну украинскими спецслужбами является частью «подготовки госпереворота». «Что касается возможной связи с теми внутриполитическими событиями, которые разворачиваются в стране, в том числе с анонсированным «свержением», вы видите, что оппозиция абсолютно в отчаянии, она ослаблена, и это главная причина. В такие моменты возможна любая провокация». Кобахидзе подчеркнул, что «любой такой факт должен быть полностью расследован, и мы должны установить, кому понадобилось привносить в нашу страну беспорядки».

11 сентября СГБ объявила о задержании двух украинцев, пытавшихся провезти в Грузию 2,4 кг гексогена. В ведомстве сообщили, что днем ранее грузовой автомобиль Mercedes-Benz с украинскими номерами въехал в Грузию из Турции, следуя из Украины через Румынию и Болгарию. Гексоген был размещен в замаскированных отсеках. В результате обысков были изъяты восемь мобильных телефонов, компьютер, флешки, крупная сумма денег, сим-карты операторов мобильной связи разных стран, а также кокаин. Возбуждено дело по ст. 236 (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ) УК Грузии. Задержанным также предъявлено обвинение по ст. 260 УК в связи с изъятыми при личном досмотре наркотическими средствами.