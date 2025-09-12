USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян

Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян

Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами, продолжаются бои в приграничье. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего 12 сентября.

«Главком Сырский доложил о ситуации на фронте, ключевых направлениях. Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь», - сказал президент Украины.

Он добавил, что ВСУ также продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье.

