Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян

Российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана украинскими силами, продолжаются бои в приграничье. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам Ставки верховного главнокомандующего 12 сентября.

«Главком Сырский доложил о ситуации на фронте, ключевых направлениях. Есть результаты на Сумщине: по состоянию на сегодня можем констатировать, что российская наступательная операция на Сумы полностью сорвана нашими силами. Продолжаются бои в приграничье Сумщины, но российская группировка на Сумском направлении потеряла наступательные возможности в результате понесенных потерь», - сказал президент Украины.

Он добавил, что ВСУ также продолжают активно противодействовать российской штурмовой активности в Донецкой области и Запорожье.