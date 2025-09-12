Перед «Бенфикой» «Карабах» сыграл вничью с «Зиря»

Сегодня стартовал 4-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
«Карабах» перед поездкой в Лиссабон на матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» принимал «Зиря» и сыграл вничью - 1:1. Руан Ренато на 39-й минуте реализовал пенальти, а на 81-й минуте Кади Боргес восстановил равновесие.
«Карабах» с 4 очками занимает 5-е место после трех проведенных матчей. «Зиря» с 8 очками идет на 2-м месте.
Лидирует с 10 очками «Араз-Нахчыван», который обыграл сегодня явного аутсайдера - «Кяпяз» со счетом 2:0.
Завтра состоятся матчи «Имишли» - «Сумгаит» (16:30) и «Туран-Товуз» - «Габала» (19:00). 14 сентября сыграют: «Шамахы» - «Карван-Евлах» (16:30) и «Нефтчи» - «Сабах» (19:00).
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ