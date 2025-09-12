USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Перед «Бенфикой» «Карабах» сыграл вничью с «Зиря»

22:04 356

Сегодня стартовал 4-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.

«Карабах» перед поездкой в Лиссабон на матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» принимал «Зиря» и сыграл вничью - 1:1. Руан Ренато на 39-й минуте реализовал пенальти, а на 81-й минуте Кади Боргес восстановил равновесие.

«Карабах» с 4 очками занимает 5-е место после трех проведенных матчей. «Зиря» с 8 очками идет на 2-м месте.

Лидирует с 10 очками «Араз-Нахчыван», который обыграл сегодня явного аутсайдера - «Кяпяз» со счетом  2:0.

Завтра состоятся матчи «Имишли» - «Сумгаит» (16:30) и «Туран-Товуз» - «Габала» (19:00). 14 сентября сыграют: «Шамахы» - «Карван-Евлах» (16:30) и «Нефтчи» - «Сабах» (19:00).

Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
22:35 57
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
22:13 330
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 4218
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
22:02 966
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы
18:37 3736
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 3761
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 1573
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 2758
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 2273
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 3994
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 3198

