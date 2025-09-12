«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет

USD 1.7000
Фарид Исаев, автор haqqin.az
22:14 413

В пятницу вечером на улицы Рио-де-Жанейро выплеснется карнавал. В этот раз он будет иметь выраженное политическое содержание и носить название «Процессия победы демократии». Бразильцы радостно отпразднуют приговор, вынесенный экс-президенту Жаиру Болсонару Верховным судом: 27 лет и три месяца лишения свободы. Не потому, что здешние люди так кровожадны. Просто в Бразилии хорошо помнят годы военной диктатуры 1964 – 1985 годов и не хотят ее возвращения.

А Болсонару и семеро его подельников, включая бывшего командующего бразильского военно-морского флота, трех четырехзвездочных армейских генералов и бывшего главу спецслужбы, обвинили в попытке военного переворота, в ходе которого избранный президентом в 2022 году Лула да Силва, вице-президент Жералду Алкмина и глава Верховного суда Александре де Мораес должны были быть ликвидированы.

В самой Бразилии у Болсонару остается немало сторонников, недаром он проиграл Лулу совсем немного. Сейчас он пользуется уверенной поддержкой 20-25% населения

В ноябре 2022 года Болсонару, на тот момент действующий президент, проиграл Луле в президентской гонке меньше двух процентов, не смирился с этим и решил взять реванш, но не на следующих выборах, а более быстрым и жестким путем. Заговорщики разработали большой план государственного переворота под названием в стиле дешевого шпионского романа «Зелено-желтый кинжал», а операция по ликвидации бразильского руководства шла под кодовым именем «Чемпионат мира-2022». В секретном чате его участники взяли ники стран – футбольных сборных. Люди военные, четкие и организованные, они распечатали детальный порядок действий на принтере прямо в президентском дворце.

Осуществить задуманное помешал ряд досадных для заговорщиков обстоятельств. 15 декабря Болсонару должен был опубликовать президентский указ, который бы провозглашал победу Лулы недействительной и создавал, так сказать, правовую базу для переворота, но он так и не издал его.

В заговоре отказались участвовать командующие сухопутными войсками и военно-морским флотом, что обрекало выступление на поражение, а среди остальных заговорщиков не было единства по поводу ключевых пунктов плана. И совсем не помог штурм зданий Конгресса, Верховного суда и президентского дворца сторонниками Болсонару 8 января 2023 года, по образцу осады Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. Органы правопорядка быстро задержали около двух тысяч человек, самых буйных, лишив заговор активной уличной поддержки, и запустили процесс сбора доказательств, который привел в конце концов к разоблачению заговора и приговору его участникам, включая Жаира Болсонару.

Сейчас, уже после приговора, который Трамп назвал «ужасным», глава Госдепа Марко Рубио пообещал принять «соответствующе меры»

Еще когда шло судебное разбирательство, глубокое неудовольствие уголовным преследованием Болсонару, своего фанатичного поклонника, выразил Дональд Трамп. Белый дом заявляет о политическом преследовании оппонента власти, но Верховный суд Бразилии возражает, что все пункты обвинения имеют достаточную доказательную базу, а попытки американцев повлиять на решения бразильского суда являются вмешательством в дела чужого государства. Но Трамп решил наказать Бразилию, введя в начале августа 50-процентные пошлины на бразильский экспорт и санкции в отношении Александра де Мораеса, того самого судьи бразильского Верховного суда, которого намеревались убить в ходе переворота. Сейчас, уже после приговора, который Трамп назвал «ужасным», глава Госдепа Марко Рубио пообещал принять «соответствующе меры».

Кстати, в самой Бразилии у Болсонару остается немало сторонников, недаром он проиграл Лулу совсем немного. Сейчас он пользуется уверенной поддержкой 20-25% населения, консервативных и правых избирателей, ненавидящих левых, особенно в южных и центральных штатах, в сельских районах и в евангелистских общинах, что также роднит его с Трампом. Еще 10-15% относятся к нему положительно, но более умеренно. Резко против – около половины бразильцев, в основном жители больших городов и северных штатов.

В пятницу вечером на улицы Рио-де-Жанейро выплеснется карнавал. В этот раз он будет иметь выраженное политическое содержание и носить название «Процессия победы демократии»

Эти лагери снова столкнутся на президентских выборах, которые пройдут через год, в октябре 2026 года. В качестве наследников голосов Болсонару называют его сына от первого брака – сенатора Флавиу Болсонару, а также нынешнюю, третью, жену - 43-летнюю весьма харизматичную красавицу Мишель Болсонару. Весьма перспективным праворадикальным политиком считают губернатора Сан-Паулу Тарсизио де Фрейтаса, работавшего при президенте Болсонару министром инфраструктуры. Правый кандидат, заручившийся помощью больших отечественных капиталов и внешней поддержкой со стороны США, может всерьез рассчитывать на победу. И тогда Жаир Болсонару, в свои 70 лет приговоренный практически к пожизненному заключению, может быть помилован.

Но пока Бразилия празднует победу демократии, как и принято в этой стране, громкими песнями и зажигательными танцами.

