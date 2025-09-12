«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет

В пятницу вечером на улицы Рио-де-Жанейро выплеснется карнавал. В этот раз он будет иметь выраженное политическое содержание и носить название «Процессия победы демократии». Бразильцы радостно отпразднуют приговор, вынесенный экс-президенту Жаиру Болсонару Верховным судом: 27 лет и три месяца лишения свободы. Не потому, что здешние люди так кровожадны. Просто в Бразилии хорошо помнят годы военной диктатуры 1964 – 1985 годов и не хотят ее возвращения. А Болсонару и семеро его подельников, включая бывшего командующего бразильского военно-морского флота, трех четырехзвездочных армейских генералов и бывшего главу спецслужбы, обвинили в попытке военного переворота, в ходе которого избранный президентом в 2022 году Лула да Силва, вице-президент Жералду Алкмина и глава Верховного суда Александре де Мораес должны были быть ликвидированы.

В ноябре 2022 года Болсонару, на тот момент действующий президент, проиграл Луле в президентской гонке меньше двух процентов, не смирился с этим и решил взять реванш, но не на следующих выборах, а более быстрым и жестким путем. Заговорщики разработали большой план государственного переворота под названием в стиле дешевого шпионского романа «Зелено-желтый кинжал», а операция по ликвидации бразильского руководства шла под кодовым именем «Чемпионат мира-2022». В секретном чате его участники взяли ники стран – футбольных сборных. Люди военные, четкие и организованные, они распечатали детальный порядок действий на принтере прямо в президентском дворце. Осуществить задуманное помешал ряд досадных для заговорщиков обстоятельств. 15 декабря Болсонару должен был опубликовать президентский указ, который бы провозглашал победу Лулы недействительной и создавал, так сказать, правовую базу для переворота, но он так и не издал его. В заговоре отказались участвовать командующие сухопутными войсками и военно-морским флотом, что обрекало выступление на поражение, а среди остальных заговорщиков не было единства по поводу ключевых пунктов плана. И совсем не помог штурм зданий Конгресса, Верховного суда и президентского дворца сторонниками Болсонару 8 января 2023 года, по образцу осады Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года. Органы правопорядка быстро задержали около двух тысяч человек, самых буйных, лишив заговор активной уличной поддержки, и запустили процесс сбора доказательств, который привел в конце концов к разоблачению заговора и приговору его участникам, включая Жаира Болсонару.

Еще когда шло судебное разбирательство, глубокое неудовольствие уголовным преследованием Болсонару, своего фанатичного поклонника, выразил Дональд Трамп. Белый дом заявляет о политическом преследовании оппонента власти, но Верховный суд Бразилии возражает, что все пункты обвинения имеют достаточную доказательную базу, а попытки американцев повлиять на решения бразильского суда являются вмешательством в дела чужого государства. Но Трамп решил наказать Бразилию, введя в начале августа 50-процентные пошлины на бразильский экспорт и санкции в отношении Александра де Мораеса, того самого судьи бразильского Верховного суда, которого намеревались убить в ходе переворота. Сейчас, уже после приговора, который Трамп назвал «ужасным», глава Госдепа Марко Рубио пообещал принять «соответствующе меры». Кстати, в самой Бразилии у Болсонару остается немало сторонников, недаром он проиграл Лулу совсем немного. Сейчас он пользуется уверенной поддержкой 20-25% населения, консервативных и правых избирателей, ненавидящих левых, особенно в южных и центральных штатах, в сельских районах и в евангелистских общинах, что также роднит его с Трампом. Еще 10-15% относятся к нему положительно, но более умеренно. Резко против – около половины бразильцев, в основном жители больших городов и северных штатов.