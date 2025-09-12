В ХАМАС заявили: наш лидер жив-здоров

ХАМАС утверждает, что его лидер в секторе Газа Халиль аль-Хайя, по резиденции которого в Дохе Израиль нанес прицельный удар, жив.

«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя навестил могилу своего погибшего сына Хумама в Дохе при соблюдении усиленных мер безопасности», - говорится в сообщении движения, опубликованном в соцсети.

При этом фотографий главы ХАМАС в Газе движение не опубликовало.

10 сентября издание Asharq Al Awsat сообщало со ссылкой на источники в ХАМАС, что двое членов политбюро движения получили ранения в результате удара Израиля по Дохе, один из них находится в критическом состоянии. Газета отметила, что пострадавшие в настоящий момент проходят лечение «в частной больнице» в Катаре и находятся «под усиленной охраной», их имена пока не раскрываются.