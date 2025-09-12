USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

В ХАМАС заявили: наш лидер жив-здоров

22:25 197

ХАМАС утверждает, что его лидер в секторе Газа Халиль аль-Хайя, по резиденции которого в Дохе Израиль нанес прицельный удар, жив.

«Глава ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя навестил могилу своего погибшего сына Хумама в Дохе при соблюдении усиленных мер безопасности», - говорится в сообщении движения, опубликованном в соцсети.

При этом фотографий главы ХАМАС в Газе движение не опубликовало.

10 сентября издание Asharq Al Awsat сообщало со ссылкой на источники в ХАМАС, что двое членов политбюро движения получили ранения в результате удара Израиля по Дохе, один из них находится в критическом состоянии. Газета отметила, что пострадавшие в настоящий момент проходят лечение «в частной больнице» в Катаре и находятся «под усиленной охраной», их имена пока не раскрываются.

Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
22:35 65
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
22:13 331
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 4219
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
22:02 970
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы
18:37 3737
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 3761
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 1576
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 2760
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 2274
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 3997
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 3200

ЭТО ВАЖНО

Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
22:35 65
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
22:13 331
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
13:38 4219
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
22:02 970
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы
18:37 3737
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12:25 3761
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
20:59 1576
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
20:02 2760
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
19:50 2274
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
19:27 3997
Президент Армении верит Алиеву
Президент Армении верит Алиеву
19:05 3200
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться