Непогода испытывает регионы Азербайджана

В селе Сёхюб Губинского района поток воды разрушил один из мостов, ведущих в указанный населенный пункт. По словам местных жителей, мост был построен около 7–8 лет назад и недавно отремонтирован: тем не менее объект не выдержал напора воды.

В ночь на 12 сентября сильные дожди вызвали наводнения и паводки в некоторых селах ряда районов Азербайджана.

Также в Сёхюбе и соседних селах разрушены заборы домов и стены хозяйственных построек. Сельчане отмечают, что в дни, когда дождь идет несколько часов подряд, горные населенные пункты оказываются затопленными.

«Свет тоже отключался, восстановили только сегодня», — рассказали жители.

Председатель сельского муниципалитета Гаджибала Гаджиев сообщил, что разрушенный мост был альтернативным маршрутом и автомобилисты могут воспользоваться другой дорогой. Восстановительные работы начнутся после снижения уровня воды.

В центре Губы после нескольких часов дождя вода затопила магазины, рестораны и другие объекты. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Худате, где вода затопила дороги в нескольких селах, а также в райцентре.

В Кедабеке прошел град, местные жители сообщили о нанесенном хозяйствам ущербе. В Кельбаджаре и Лачине выпал снег.

Из-за сильного ветра в девяти деревнях Агдама прекратилось электроснабжение. В результате аварии на линиях электропередачи возникли перебои с подачей электроэнергии в населенных пунктах Ахмадагалы, Хындырыстан, Сафарли, Учоглан, Ашагы Юзбашылы, Юхары Юзбашылы, Мирашелли, Кёль Гышлаг и части поселка Гузанлы. Соответствующие службы работали над восстановлением поврежденных линий.

По информации Министерства экологии и природных ресурсов, дождливая погода сохранится и завтра — в отдельных районах ожидаются ливни и град.