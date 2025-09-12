Североатлантический альянс не воюет с Россией, но Россия воюет с НАТО через Украину, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщает TVP Info.

«НАТО не воюет с Россией, но Россия расширяет эту войну за пределы Украины, и именно поэтому НАТО действовала в воздухе, и именно поэтому мы сбили эти российские беспилотники», — сказал Сикорский.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши не только с украинской, но и с белорусской стороны. Дипломат призвал страны Евросоюза последовать примеру властей Польши и ограничить свободное перемещение российских дипломатов.

На брифинге Сикорского попросили прокомментировать дипломатические последствия для России после того, как ее дроны нарушили польское воздушное пространство. Он ответил, что дипломатические отношения Москвы и Варшавы пока «сводятся к взаимным вызовам (руководителей посольств) и вручению нот протеста»; кроме того, для российских дипломатов есть ограничения на передвижение в Польше.

«В дипломатии каналы связи поддерживаются не только с друзьями, но и с конкурентами и противниками. Поэтому на данный момент я не вижу оснований для разрыва отношений (с РФ)», – считает глава польского МИД.

Также Сикорский заявил, что увеличение интенсивности российских ударов после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом свидетельствует о желании РФ продолжать войну.