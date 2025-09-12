USD 1.7000
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

В Мехдиабаде горел жилой дом: жильцов эвакуировали

видео
12 сентября 2025, 23:20 471

В поселке Мехдиабад Апшеронского района произошел пожар в одной из квартир семиэтажного жилого дома, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

После поступления вызова на горячую линию «112» по указанному адресу прибыли силы и техника Государственной службы пожарной охраны. Пожарные благодаря слаженным действиям быстро локализовали возгорание и не допустили его распространения на соседние квартиры.

Огонь повредил горючие конструкции комнаты в трехкомнатной квартире на третьем этаже общей площадью 16 кв. м. В рамках мер безопасности из дома эвакуировали 15 жильцов, среди них двое детей.

Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
12 сентября 2025, 23:59 636
Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
12 сентября 2025, 22:35 1522
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
12 сентября 2025, 22:13 764
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
12 сентября 2025, 13:38 4509
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
12 сентября 2025, 22:02 2307
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы
12 сентября 2025, 18:37 4569
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12 сентября 2025, 12:25 4018
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
12 сентября 2025, 20:59 2422
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
12 сентября 2025, 20:02 3434
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
12 сентября 2025, 19:50 2844
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
12 сентября 2025, 19:27 4989

