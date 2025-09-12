В Мехдиабаде горел жилой дом: жильцов эвакуировали

В поселке Мехдиабад Апшеронского района произошел пожар в одной из квартир семиэтажного жилого дома, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

После поступления вызова на горячую линию «112» по указанному адресу прибыли силы и техника Государственной службы пожарной охраны. Пожарные благодаря слаженным действиям быстро локализовали возгорание и не допустили его распространения на соседние квартиры.

Огонь повредил горючие конструкции комнаты в трехкомнатной квартире на третьем этаже общей площадью 16 кв. м. В рамках мер безопасности из дома эвакуировали 15 жильцов, среди них двое детей.