USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании
Новость дня
Громкий скандал: главу SOCAR România спалили с директрисой этой же компании

Египет предупредил Израиль: Это будет объявлением войны

12 сентября 2025, 23:38 944

Египет раскрыл израильские планы по ликвидации лидеров ХАМАС в Каире и предупредил Израиль, что любая такая атака будет расцениваться как объявление войны. Об этом сообщает Middle East Eye (британское издание, специализирующееся на новостях, связанных с Ближним Востоком).

«Согласно данным разведки, Израиль уже некоторое время готовил заговор с целью убийства лидеров ХАМАС в Каире…» — сообщил MEE высокопоставленный источник в службе безопасности.

Заявления высокопоставленных египетских чиновников в интервью MEE прозвучали в ответ на предупреждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль будет преследовать ХАМАС в других странах.

«Любое покушение на жизнь лидеров ХАМАС на египетской земле будет рассматриваться Египтом как нарушение его суверенитета и, соответственно, объявление войны Израилем, на что мы без колебаний примем ответные меры», — заявил источник в силовых структурах.

Комментируя недавнюю попытку Израиля ликвидировать лидеров ХАМАС в Дохе, в Египте заявили, что не располагали предварительной информацией об этой операции.

Кроме того, саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники передает, что из-за атаки на Катар Египет решил сократить координацию действий в сфере безопасности с Израилем до дальнейшего уведомления. По данным источников, «Каир реорганизует систему связи с Израилем в сфере безопасности».

Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
12 сентября 2025, 23:59 639
Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
12 сентября 2025, 22:35 1522
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
12 сентября 2025, 22:13 764
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
12 сентября 2025, 13:38 4509
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
12 сентября 2025, 22:02 2307
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы
12 сентября 2025, 18:37 4569
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12 сентября 2025, 12:25 4018
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
12 сентября 2025, 20:59 2422
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
12 сентября 2025, 20:02 3435
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
12 сентября 2025, 19:50 2844
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
12 сентября 2025, 19:27 4990

ЭТО ВАЖНО

Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
12 сентября 2025, 23:59 639
Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
12 сентября 2025, 22:35 1522
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
12 сентября 2025, 22:13 764
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
12 сентября 2025, 13:38 4509
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
12 сентября 2025, 22:02 2307
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы
12 сентября 2025, 18:37 4569
Москва пойдет еще раз на Евросоюз
Москва пойдет еще раз на Евросоюз разбираем с аналитиком Лукашем Стахом
12 сентября 2025, 12:25 4018
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
ООН дала надежду Палестине. Израиль в гневе
12 сентября 2025, 20:59 2422
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
НАТО начинает операцию «Восточный страж»
12 сентября 2025, 20:02 3435
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
Зеленский: Землю Украины Путину не отдадим
12 сентября 2025, 19:50 2844
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь
Нет воды. Граждане протестуют. Полиция хочет открыть огонь объектив haqqin.az
12 сентября 2025, 19:27 4990
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться