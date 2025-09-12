Египет предупредил Израиль: Это будет объявлением войны

Египет раскрыл израильские планы по ликвидации лидеров ХАМАС в Каире и предупредил Израиль, что любая такая атака будет расцениваться как объявление войны. Об этом сообщает Middle East Eye (британское издание, специализирующееся на новостях, связанных с Ближним Востоком).

«Согласно данным разведки, Израиль уже некоторое время готовил заговор с целью убийства лидеров ХАМАС в Каире…» — сообщил MEE высокопоставленный источник в службе безопасности.

Заявления высокопоставленных египетских чиновников в интервью MEE прозвучали в ответ на предупреждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль будет преследовать ХАМАС в других странах.

«Любое покушение на жизнь лидеров ХАМАС на египетской земле будет рассматриваться Египтом как нарушение его суверенитета и, соответственно, объявление войны Израилем, на что мы без колебаний примем ответные меры», — заявил источник в силовых структурах.

Комментируя недавнюю попытку Израиля ликвидировать лидеров ХАМАС в Дохе, в Египте заявили, что не располагали предварительной информацией об этой операции.

Кроме того, саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники передает, что из-за атаки на Катар Египет решил сократить координацию действий в сфере безопасности с Израилем до дальнейшего уведомления. По данным источников, «Каир реорганизует систему связи с Израилем в сфере безопасности».