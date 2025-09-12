Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»

Российские войска применяют газопровод как скрытый маршрут для переброски подразделений в Купянск Харьковской области Украины. Об этом сообщают аналитики украинского OSINT-сообщества DeepState.

По их данным, это третий случай использования трубопроводов для скрытого продвижения. Ранее россияне применяли подобную тактику в Авдеевке и вблизи российской Суджи.

«Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где позволяет высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно 4 суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии. Таким образом, организованные группы (россиян) без серьезных потерь добираются до Радьковки, а дальше перемещаются на юг, в лес, который контролируют. После этого рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги», - отметили в DeepState.

По данным DeepState, в самом Купянске уже есть позиции для взлета российских пилотов FPV.

Аналитики отмечают, что ситуацию осложняет отсутствие принудительной эвакуации местных жителей: «Люди остаются в одних домах с российскими солдатами, что ограничивает возможность наносить удары…»