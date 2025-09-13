Фидан назвал примерную дату подписания мира между Азербайджаном и Арменией

Турция ожидает, что мирный договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан в первой половине следующего года. Как сообщает Anadolu, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на конференции в Институте международных отношений в Риме.

Глава МИД Турции поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за парафирование мирного соглашения в Вашингтоне, отметив, что президент США Дональд Трамп закрепил этот исторический документ.

«Как только соглашение между Арменией и Азербайджаном будет окончательно заключено, мы быстро нормализуем отношения с Арменией», - сказал глава МИД Турции.