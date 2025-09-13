Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Становятся известны новые детали отказа Азербайджана от покупки металлургического комплекса Ilva, принадлежащего итальянской компании Acciaierie d’Italia, акции которой находятся в государственной собственности. По данным издания Corriere di Taranto, основной причиной срыва сделки стала позиция новоизбранного мэра города Таранто. О том, что азербайджанская металлургическая компания Baku Steel Company вышла из тендера на приобретение Ilva, стало известно в июле текущего года. Тогда же представители руководства Азербайджана уведомили министра предпринимательства и промышленности Италии Адольфо Урсо, что интерес азербайджанской стороны к приобретению завода утратил актуальность. Об этом сообщил итальянский портал lettera43.it со ссылкой на источник в делегации министра Урсо. Источник отмечает, что эта позиция была выражена «в дружественном тоне, с уважением и прозрачностью, которые всегда отличали отношения между двумя странами».

Напомним, что в начале года консорциум, созданный Baku Steel Company и Азербайджанской инвестиционной компанией, начал переговоры о покупке Ilva. В тендере, объявленном правительством Италии, азербайджанский консорциум считался фаворитом. Основным конкурентом выступала индийская Jindal Steel International, ранее приобретшая в Чехии предприятие Vitkovice. Первоначальные заявки составляли около одного миллиарда евро, однако вскоре эта сумма удвоилась. В феврале Jindal предложила владельцам более трех миллиардов евро, пообещав осуществить экологическую трансформацию предприятия. Тем не менее 20 марта предпочтение было отдано Азербайджану. По информации издания energiaoltre.it, планы азербайджанской стороны были связаны, прежде всего, с обеспечением предприятия природным газом и изменениями в плане его декарбонизации. Первоначальный проект, признанный лучшим на первом этапе, предусматривал сокращение углеродного следа на 80 процентов и установку в порту Таранто регазификационного судна для подачи сырья на заводы прямого восстановления железа. И в этом проекте компания SOCAR Trading играла ключевую роль. Потребность завода в газе оценивалась в 800 миллионов кубометров в год, а после модернизации объемы должны были увеличиться. Расположение предприятия рядом с газопроводом TAP открывало возможность получения газа либо напрямую из Азербайджана, либо в виде СПГ. Однако новый мэр Таранто Пьеро Битетти категорически отказался разрешить швартовку регазификационного судна. Именно публичные заявления мэра вынудили комиссаров Acciaierie d’Italia уведомить инвесторов о позиции города. И это решение фактически сорвало планы Азербайджана.