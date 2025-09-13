USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Трамп взялся за Сороса

01:30 254

Президент США Дональд Трамп раскритиковал миллиардера Джорджа Сороса, обвинив его в финансировании протестов, и предположил, что его администрация может начать расследование в отношении финансиста или его семьи.

Протестующие «получают деньги за свою профессию от Сороса и других людей», приводит Bloomberg слова Трампа.

«И мы будем расследовать дело Сороса, потому что я считаю, что это дело RICO (федеральный закон США от 1970 года, разработанный для борьбы с организованной преступностью) против него и других людей. Потому что это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения», – сказал американский лидер в эфире программы Fox & Friends.

На этой неделе Трамп посетил ресторан, не связанный с его бизнесом, чтобы подчеркнуть успехи его борьбы с преступностью в Вашингтоне. Но фотосессия была прервана протестующими, назвавшими Трампа «Гитлером нашего времени». «Проблема в левых радикалах, они злобны, они ужасны и политически подкованы», - добавил Трамп.

Закон о коррумпированных организациях, или закон RICO, обычно применяется для преследования организованной преступности.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне заявления президента США о намерении продолжить расследование в отношении политических оппонентов после убийства Чарли Кирка, известного консервативного активиста и союзника Трампа.

Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 374
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 3559
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни объектив haqqin.az
01:49 219
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? главное на этот час
00:29 1746
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы, все еще актуально
12 сентября 2025, 18:37 4989
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 1711
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
12 сентября 2025, 23:59 1907
Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
12 сентября 2025, 22:35 2032
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
12 сентября 2025, 22:13 938
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
12 сентября 2025, 13:38 4657
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
Зеленский объявил: ВСУ сорвали наступление россиян
12 сентября 2025, 22:02 2807

