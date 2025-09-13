Трамп взялся за Сороса

Протестующие «получают деньги за свою профессию от Сороса и других людей», приводит Bloomberg слова Трампа.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал миллиардера Джорджа Сороса, обвинив его в финансировании протестов, и предположил, что его администрация может начать расследование в отношении финансиста или его семьи.

«И мы будем расследовать дело Сороса, потому что я считаю, что это дело RICO (федеральный закон США от 1970 года, разработанный для борьбы с организованной преступностью) против него и других людей. Потому что это больше, чем просто протесты. Это настоящие волнения», – сказал американский лидер в эфире программы Fox & Friends.

На этой неделе Трамп посетил ресторан, не связанный с его бизнесом, чтобы подчеркнуть успехи его борьбы с преступностью в Вашингтоне. Но фотосессия была прервана протестующими, назвавшими Трампа «Гитлером нашего времени». «Проблема в левых радикалах, они злобны, они ужасны и политически подкованы», - добавил Трамп.

Закон о коррумпированных организациях, или закон RICO, обычно применяется для преследования организованной преступности.

Комментарии Трампа прозвучали на фоне заявления президента США о намерении продолжить расследование в отношении политических оппонентов после убийства Чарли Кирка, известного консервативного активиста и союзника Трампа.