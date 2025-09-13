Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше

Лето в Азербайджане вновь прошло под знаком водного кризиса. Во многих районах Баку жители оставались без воды по несколько дней. В селах и регионах нехватка воды вызвала недовольство. Из-за проблем с орошением засохли гектары посевов, урожайность резко снизилась, сотни фермеров понесли убытки. Не принесла облегчений и осень: несмотря на выпавшие дожди, специалисты не дают оптимистичных прогнозов. Малые реки, озера и родники постепенно пересыхают, водные ресурсы страны сокращаются год от года.

Как сообщает haqqin.az, проблема дефицита воды и ее связь с изменением климата стала центральной темой прошедшей в Баку Второй международной выставки и конференции по водному хозяйству. Мухтар Бабаев, специальный представитель президента Азербайджана по вопросам климата, подчеркнул, что из-за неравномерного распределения осадков и таяния ледников в горах запасы воды стремительно истощаются. «Наши водные ресурсы сокращаются с каждым годом, - отметил Бабаев. - Это процесс глобального масштаба. Основная причина — изменение климата и нестабильный характер осадков».

По его словам, мир уже разделился на государства с обильным доступом к воде и страны, испытывающие ее дефицит. Азербайджан, к сожалению, входит во вторую категорию. Согласно исследованию Института мировых ресурсов, по риску дефицита воды к 2050 году Азербайджан занял 59-е место среди 164 государств мира и классифицирован как «территория со средне-высоким уровнем угрозы». В Национальном докладе Азербайджана по Рамочной конвенции ООН об изменении климата прогнозируется сокращение водных ресурсов к 2040 году на 5–10 процентов, а по другому сценарию — на 10–15 процентов. Профессор Института географии Национальной академии наук Азербайджана Рза Махмудов в комментарии для haqqin.az напомнил, что сегодня 33 страны мира испытывают дефицит воды, и Азербайджан в их числе. «Наши ресурсы изначально ограничены, - подчеркнул ученый. - Их объем оценивается примерно в 30,6 кубических километра. В засушливые и влажные годы эта цифра меняется. Но фактически возобновляемые пресные воды составляют 26,2 миллиарда кубометров. По сравнению с другими странами Южного Кавказа, Азербайджан располагает лишь 15 процентами региональных запасов».

За последние годы, подчеркнул Махмудов, резко сократился поток Куры и Араза, пересыхают внутренние реки и озера, та же ситуация наблюдается на реках Карабаха. Исследования с использованием спутниковых данных и климатических моделей показали, что существовавшие до 1990 года ресурсы Карабаха значительно уменьшились. Кроме того, с 2006 года уровень Каспийского моря ежегодно снижается на 11 сантиметров. В ответ на вызовы реализуется Национальная стратегия по эффективному использованию водных ресурсов. Документ предусматривает 16-летний план: расширение применения современных методов орошения до 10 процентов к 2027 году, обеспечение 85 процентов населения питьевой водой и 90 процентов водой для сельхозугодий, развитие альтернативных источников, а также сокращение потерь воды в системах водоснабжения и орошения. Эксперт по водным вопросам Ровшан Аббасов отметил, что ресурсы снижаются не только количественно, но и качественно.