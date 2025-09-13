USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Украинцы освободили село в Днепропетровской области

01:42 150

Украинские военные освободили село Филия на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Там снова поднят украинский флаг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 425-й отдельный штурмовой полк «Скала».

Отмечается, что батальон «Шквал» полка «Скала» провел успешную наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей. В результате боев было освобождено село Филия.

Украинские военные отмечают, что операция была сложной. Сейчас в селе идет проверка территории на наличие взрывоопасных предметов. Местным жителям оказывают необходимую помощь.

Новые детали операции Израиля в Катаре
Новые детали операции Израиля в Катаре новость дополнена
02:01 58
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 377
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 3560
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни объектив haqqin.az
01:49 223
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? главное на этот час
00:29 1751
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы, все еще актуально
12 сентября 2025, 18:37 4989
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 1712
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
12 сентября 2025, 23:59 1909
Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
12 сентября 2025, 22:35 2032
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
12 сентября 2025, 22:13 938
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
12 сентября 2025, 13:38 4657

ЭТО ВАЖНО

Новые детали операции Израиля в Катаре
Новые детали операции Израиля в Катаре новость дополнена
02:01 58
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 377
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 3560
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни объектив haqqin.az
01:49 223
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? главное на этот час
00:29 1751
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы, все еще актуально
12 сентября 2025, 18:37 4989
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 1712
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
12 сентября 2025, 23:59 1909
Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
12 сентября 2025, 22:35 2032
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
12 сентября 2025, 22:13 938
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
12 сентября 2025, 13:38 4657
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться