Украинцы освободили село в Днепропетровской области

Украинские военные освободили село Филия на границе Днепропетровской и Донецкой областей. Там снова поднят украинский флаг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 425-й отдельный штурмовой полк «Скала».

Отмечается, что батальон «Шквал» полка «Скала» провел успешную наступательную операцию на административной границе Днепропетровской и Донецкой областей. В результате боев было освобождено село Филия.

Украинские военные отмечают, что операция была сложной. Сейчас в селе идет проверка территории на наличие взрывоопасных предметов. Местным жителям оказывают необходимую помощь.