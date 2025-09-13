Повстанцы напали на жителей деревни

Орем (США). Политический активист Чарли Кирк перед тем, как его застрелили во время визита в Университет долины Юта
Газа (Палестина). Голод в Газе продолжается
Северное Киву (Конго). В результате нападения повстанцев на жителей деревни Нтойо во время похоронной церемонии погибло 80 мирных жителей
Йоханнесбург (ЮАР). Протесты с требованием восстановить водоснабжение
Гавана (Куба). Отключение электроэнергии на Кубе. Вся страна осталась без света
Богота (Колумбия). Заключенные женской тюрьмы, принимающие участие в ежегодном конкурсе красоты, проводимом в честь праздника Девы Марии Милосердной - покровительницы заключенных
Катманду (Непал). Сгоревший офисный комплекс Сингха Дурбар, в котором размещались канцелярия премьер-министра и другие министерства. Он был сожжен во время протестов, вызванных запретом на социальные сети