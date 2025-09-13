USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Повстанцы напали на жителей деревни

01:49 224

Орем (США). Политический активист Чарли Кирк перед тем, как его застрелили во время визита в Университет долины Юта

Газа (Палестина). Голод в Газе продолжается

Северное Киву (Конго). В результате нападения повстанцев на жителей деревни Нтойо во время похоронной церемонии погибло 80 мирных жителей

Йоханнесбург (ЮАР). Протесты с требованием восстановить водоснабжение

Гавана (Куба). Отключение электроэнергии на Кубе. Вся страна осталась без света

Богота (Колумбия). Заключенные женской тюрьмы, принимающие участие в ежегодном конкурсе красоты, проводимом в честь праздника Девы Марии Милосердной - покровительницы заключенных

Катманду (Непал). Сгоревший офисный комплекс Сингха Дурбар, в котором размещались канцелярия премьер-министра и другие министерства. Он был сожжен во время протестов, вызванных запретом на социальные сети

Новые детали операции Израиля в Катаре
Новые детали операции Израиля в Катаре новость дополнена
02:01 58
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 379
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 3562
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни объектив haqqin.az
01:49 225
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? главное на этот час
00:29 1752
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы, все еще актуально
12 сентября 2025, 18:37 4989
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 1713
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
Бои за Купянск: операция России «Труба 3.0»
12 сентября 2025, 23:59 1910
Непогода испытывает регионы Азербайджана
Непогода испытывает регионы Азербайджана
12 сентября 2025, 22:35 2032
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов
Первый год обновленной платформы mygov: 33 госуслуги, 386 сервисов, 27 видов цифровых документов правительственная трибуна
12 сентября 2025, 22:13 938
Революция по расписанию
Революция по расписанию репортаж из Абсурдистана
12 сентября 2025, 13:38 4658

