Повстанцы напали на жителей деревни

Орем (США). Политический активист Чарли Кирк перед тем, как его застрелили во время визита в Университет долины Юта

Газа (Палестина). Голод в Газе продолжается

Северное Киву (Конго). В результате нападения повстанцев на жителей деревни Нтойо во время похоронной церемонии погибло 80 мирных жителей

Йоханнесбург (ЮАР). Протесты с требованием восстановить водоснабжение

Гавана (Куба). Отключение электроэнергии на Кубе. Вся страна осталась без света

Богота (Колумбия). Заключенные женской тюрьмы, принимающие участие в ежегодном конкурсе красоты, проводимом в честь праздника Девы Марии Милосердной - покровительницы заключенных