Новые детали операции Израиля в Катаре

Атака Израиля на высокопоставленных представителей ХАМАС в столице Катара Дохе держалась до последнего момента в тайне, ее детали были известны только очень узкому кругу лиц в правительстве Израиля и спецслужбах. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на нескольких американских чиновников.

В частности, атака стала неожиданностью для американских чиновников. Израиль за несколько минут до атаки уведомил Вашингтон о своем намерении нанести удар, но не предоставил точной информации о местоположении. В публикации говорится, что это вызвало раздражение в Вашингтоне.

В материале отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о нанесении удара, несмотря на опасения, что это может сорвать переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. В попытке ликвидации высокопоставленных представителей ХАМАСа в Дохе участвовали восемь истребителей F-15 и четыре самолета F-35.