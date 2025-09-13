USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Новые детали операции Израиля в Катаре

Атака Израиля на высокопоставленных представителей ХАМАС в столице Катара Дохе держалась до последнего момента в тайне, ее детали были известны только очень узкому кругу лиц в правительстве Израиля и спецслужбах. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на нескольких американских чиновников.

В частности, атака стала неожиданностью для американских чиновников. Израиль за несколько минут до атаки уведомил Вашингтон о своем намерении нанести удар, но не предоставил точной информации о местоположении. В публикации говорится, что это вызвало раздражение в Вашингтоне.

В материале отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение о нанесении удара, несмотря на опасения, что это может сорвать переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. В попытке ликвидации высокопоставленных представителей ХАМАСа в Дохе участвовали восемь истребителей F-15 и четыре самолета F-35.

Тем временем The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Израиле передает, что израильская спецслужба «Моссад» разработала план уничтожения руководителей ХАМАС в Катаре с помощью своих агентов, однако отказалась от него, потому что директор «Моссада» Давид Барнеа опасался испортить отношения с Катаром и сорвать переговоры по освобождению заложников. 

В итоге во вторник, 9 сентября, Израиль нанес по столице Катара Дохе авиаудар с использованием 15 истребителей, в результате которого погибли шесть членов ХАМАС, среди них — сын лидера движения Халиля аль-Хайя, который и был главной целью удара, однако не пострадал. Кроме того, погиб сотрудник катарских сил безопасности. Публично результаты атаки Израиль пока не комментировал, однако источники WP прямо называют их провальными.

Представители ХАМАС находились в Дохе для обсуждения предложенного президентом США Дональдом Трампом плана обмена всех израильских заложников на несколько сотен палестинских заключенных. Из-за этого как Барнеа, так и глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир возражали против удара по верхушке ХАМАС именно сейчас.

