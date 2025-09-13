Лукашенко действует в рамках дозволенного Кремлем

Военное руководство Польши было удивлено неожиданным предупреждением со стороны официального Минска о приближении российских беспилотников к польскому воздушному пространству, переданным из Минска в ночь на 10 сентября. Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Польши генерал Веслав Кукула в интервью одному из местных телеканалов отметил, что информация, поступившая от белорусской стороны, была полезной, но при этом совершенно неожиданной с учётом поддержки Минском Москвы в войне против Украины и постоянного давления на польской границе. Генерал также подчеркнул, что Польша использовала предоставленные данные и, в свою очередь, поделилась информацией об объектах, направлявшихся в сторону Беларуси.

Как известно, Варшава расценила инцидент с проникновением российских дронов, как акт агрессии. Все беспилотники были уничтожены силами Польши и НАТО, однако сам факт вторжения вызвал серьёзный общественный резонанс. Любопытно, что за несколько часов до нарушения своего воздушного пространства, то есть, 10 сентября, Польша объявила о временном закрытии пунктов пересечения границы с Беларусью, объяснив это проведением совместных российско-белорусских учений «Запад». Однако после проникновения дронов Польша и Литва пошли ещё дальше, закрыв границы с Республикой Беларусь на неопределённый срок. Одной из ключевых целей учений «Запад» является, по оценкам Варшавы, отработка сценариев атаки на Сувалкский коридор — стратегически важный участок, соединяющий Польшу и Литву, но зажатый между Беларусью и Калининградской областью России. На этом фоне неожиданное предупреждение Минска выглядит весьма двойственно. Комментируя по просьбе haqqin.az создавшуюся ситуацию, литовский политолог, профессор Университета Витаутаса Великого Анджей Пукшто отметил, что такие действия, как и освобождение 52 белорусских политзаключённых или встреча Лукашенко с представителем президента США Джоном Коулом, вовсе не свидетельствуют о попытке Минска выйти из пророссийской орбиты. По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко действует исключительно в рамках дозволенного Кремлём.

Экономическая зависимость Минска от Москвы достигает 90 процентов. После закрытия польской и литовской границ Беларусь оказалась в тяжелейшем положении, поскольку через эти страны шёл значительный экспорт белорусских нефтепродуктов, произведённых на российских энергоресурсах. Польский премьер-министр Дональд Туск объявил о полном прекращении железнодорожного, автомобильного и иного сообщения с Беларусью. В этой ситуации Лукашенко стремится смягчить санкционное давление, используя тактические уступки в диалоге с Западом. Предупреждение о пролёте российских беспилотников, по оценке экспертов, никак не повлияло на замыслы Москвы. Целью налёта дронов без боевой части было тестирование реакции НАТО и выявление объектов противовоздушной обороны Польши. Единственная уступка, которую удалось выторговать Лукашенко, — это снятие санкций с «Белавиа». Однако самолёты белорусской авиакомпании по-прежнему лишены доступа к европейскому воздушному пространству, ограничиваясь рейсами в страны СНГ, Индию и ОАЭ. Единственным практическим результатом для «Белавиа» может стать возможность закупки комплектующих для своих «Боингов». Освобождение политзаключённых, по мнению Пукшто, — результат давления администрации Трампа, стремящейся играть на нескольких направлениях одновременно. Но оторвать Лукашенко от Путина невозможно: белорусский режим полностью встроен в российскую систему влияния.