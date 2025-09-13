Зангезур достиг показателей Апшерона

Рост занятости вернувшихся жителей Карабаха и Восточного Зангезура напрямую отражается на промышленном и социально-экономическом потенциале новых экономических районов Азербайджана. На сегодняшний день из общего числа переселённых жителей уже обеспечена трудовая занятость 5735 человек, что составляет 91 процент всего трудоспособного населения этих территорий. Министерство труда и социальной защиты населения недавно представило обновлённые данные о реализации программ занятости, демонстрирующие положительную динамику восстановления экономической активности. В течение 2025 года 444 жителя приняли участие в программе самозанятости и создали собственные хозяйства, что подтверждает эффективность мер по поддержке малого и среднего бизнеса. Восточно-Зангезурский экономический регион вышел в лидеры по темпам прироста кредитования (+ 24,14 процента), что сопоставимо с показателями Апшерон-Хызынского района, традиционно являющегося индустриальным центром Азербайджанской Республики.

В абсолютных цифрах различия остаются значительными: более одного миллиарда кредитов, выданных в регионе Апшерон-Хызы, и только 11,8 миллиона в Восточном Зангезуре. Однако сам по себе показатель роста отражает активизацию регионального бизнеса. В Карабахском экономическом районе он составил 11,8 процента, а общий объём кредитов превысил 500 миллионов манатов. Сельское хозяйство и промышленность уже демонстрируют результаты: в прошлом году в Карабахе и Восточном Зангезуре было произведено промышленной продукции на сумму 407,8 миллиона манатов, что в 3,5 раза превысило показатели предыдущего периода. Восстановительные работы сопровождаются мерами по трудоустройству: государственные структуры проводят встречи с переселяющимися гражданами ещё до их переезда, оценивают их профессиональные навыки и при необходимости направляют на курсы подготовки. На сегодняшний день 270 человек уже прошли обучение по специальностям в сельском хозяйстве, строительстве, промышленности и сфере услуг. Параллельно ведётся работа по обеспечению занятости ещё 572 человек. Инфраструктура социальной сферы также развивается: в 2026 году в Карабахе и Восточном Зангезуре планируется открытие 11 новых школ вдобавок к уже действующим 14 учебным заведениям, в которых обучаются 2807 учеников. Это означает, что в ближайшие годы на рынок труда будут ежегодно выходить десятки выпускников, увеличивая число трудоспособных жителей региона.