Освобожденный оппозиционер исчез после отказа покидать Беларусь

Родственники Статкевича также заявляют, что у них нет какой-либо информации о его месте нахождения.

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер партии «Народная громада» Николай Статкевич, которого президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 11 сентября, исчез после отказа выехать из страны . Как передает «Радио Свобода», об этом было объявлено на пресс-конференции бывших заключенных в Вильнюсе.

«Белсат» со ссылкой на советника Светланы Тихановской Дениса Кучинского пишет, что Статкевич, когда его везли в направлении Литвы, «практически выбил дверь, вылетел из автобуса и побежал на территорию Беларуси». Несколько часов он находился у границы на белорусской стороне, что зафиксировали камеры наблюдения. При этом жена, американские дипломаты и другие лица безуспешно пытались убедить его уехать.

«Наша Ніва» отмечает, что 11 сентября белорусские телеграм-каналы утверждали, что Статкевич все же оказался в Литве, но на следующее утро распространили информацию о его исчезновении. Литовские власти утверждают, что Статкевич границу не пересекал.

Активист «Народной громады» Сергей Спарыш, освобожденный вместе со Статкевичем, заявил, что видел его в тюрьме КГБ в «отличном моральном состоянии». При этом он обеспокоен состоянием здоровья оппозиционера, учитывая его проблемы с сердцем, хронический бронхит и перенесенные в заключении коронавирус и пневмонию.

Николай Статкевич, участвовавший в президентских выборах 2010 года, был арестован перед выборами 2020-го и приговорен к 14 годам заключения по обвинению в «организации массовых беспорядков». 11 сентября Лукашенко освободил 52 заключенных, в числе которых был Статкевич. В ответ на этот шаг Соединенные Штаты сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».