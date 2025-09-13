USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Освобожденный оппозиционер исчез после отказа покидать Беларусь

02:18 333

Экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер партии «Народная громада» Николай Статкевич, которого президент Беларуси Александр Лукашенко освободил 11 сентября, исчез после отказа выехать из страны. Как передает «Радио Свобода», об этом было объявлено на пресс-конференции бывших заключенных в Вильнюсе.

Родственники Статкевича также заявляют, что у них нет какой-либо информации о его месте нахождения.

Николай Статкевич на КПП Беларуси

«Белсат» со ссылкой на советника Светланы Тихановской Дениса Кучинского пишет, что Статкевич, когда его везли в направлении Литвы, «практически выбил дверь, вылетел из автобуса и побежал на территорию Беларуси». Несколько часов он находился у границы на белорусской стороне, что зафиксировали камеры наблюдения. При этом жена, американские дипломаты и другие лица безуспешно пытались убедить его уехать.

«Наша Ніва» отмечает, что 11 сентября белорусские телеграм-каналы утверждали, что Статкевич все же оказался в Литве, но на следующее утро распространили информацию о его исчезновении. Литовские власти утверждают, что Статкевич границу не пересекал.

Активист «Народной громады» Сергей Спарыш, освобожденный вместе со Статкевичем, заявил, что видел его в тюрьме КГБ в «отличном моральном состоянии». При этом он обеспокоен состоянием здоровья оппозиционера, учитывая его проблемы с сердцем, хронический бронхит и перенесенные в заключении коронавирус и пневмонию.

Николай Статкевич, участвовавший в президентских выборах 2010 года, был арестован перед выборами 2020-го и приговорен к 14 годам заключения по обвинению в «организации массовых беспорядков». 11 сентября Лукашенко освободил 52 заключенных, в числе которых был Статкевич. В ответ на этот шаг Соединенные Штаты сняли санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа».

