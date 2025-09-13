При поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой в мемориальном зале Christuskirche немецкого города Детмольд было исполнено симфоническое произведение «Генрих и Лейла». Автор симфонии - азербайджанский композитор из Германии - Хадиджа Зейналова. В концертной программе, посвященной 200-летней истории дружественных отношений азербайджанского и немецкого народов, выступил оркестр с интернациональным составом «Bridge of Sound». Произведение, прозвучавшее под управлением дирижера Фархада Гараюсифли, создав уникальный синтез восточной и западной музыки, произвело на зрителей глубокое впечатление.

Широкое место в произведении «Генрих и Лейла», состоящем из 12 частей, наряду с классическими европейскими оркестровыми инструментами, было отведено элементам азербайджанского мугама. Доведя до международной аудитории языком музыки богатство азербайджанского национального наследия, произведение сыграло роль культурного моста между народами. Композитор Хадиджа Зейналова рассказала об истории создания произведения, отраженных в музыке событиях и исторических корнях азербайджано-германской дружбы. Немецкий исследователь Майк Флек поблагодарил автора за этот проект, расценив его как важный пример культурного диалога между народами.