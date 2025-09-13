USD 1.7000
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

«Генрих и Лейла»

Рамиль Алиев, собкор
При поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой в мемориальном зале Christuskirche немецкого города Детмольд было исполнено симфоническое произведение «Генрих и Лейла». Автор симфонии - азербайджанский композитор из Германии - Хадиджа Зейналова.

В концертной программе, посвященной 200-летней истории дружественных отношений азербайджанского и немецкого народов, выступил оркестр с интернациональным составом «Bridge of Sound». Произведение, прозвучавшее под управлением дирижера Фархада Гараюсифли, создав уникальный синтез восточной и западной музыки, произвело на зрителей глубокое впечатление.

Широкое место в произведении «Генрих и Лейла», состоящем из 12 частей, наряду с классическими европейскими оркестровыми инструментами, было отведено элементам азербайджанского мугама. Доведя до международной аудитории языком музыки богатство азербайджанского национального наследия, произведение сыграло роль культурного моста между народами.

Композитор Хадиджа Зейналова рассказала об истории создания произведения, отраженных в музыке событиях и исторических корнях азербайджано-германской дружбы.

Немецкий исследователь Майк Флек поблагодарил автора за этот проект, расценив его как важный пример культурного диалога между народами.

Отметим, что композитор Хадиджа Зейналов, проживающая в Германии многие годы, является доктором философии по искусствоведению, художественным руководителем германского оркестра «Bridge of Sound», создателем и председателем одноименного общества. Она была удостоена Министерство культуры Германии звания лучшего композитора 2024 года в номинации «Artist in Residence».

Азербайджанский композитор - создатель и художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «Harmony of sound» в Германии, - доцент Детмольдской консерватории и Падерборнского университета, автор более 40 научных книг, трудов и учебников, опубликованных в Германии, Голландии, Англии, Азербайджане и Японии. Удостоена медали имени «Низами» Министерства культуры Азербайджана и медали Азербайджанской Республики «За заслуги в диаспорской деятельности».

Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
Солдаты снова целятся в непальцев
Солдаты снова целятся в непальцев
«Генрих и Лейла»
«Генрих и Лейла»
Зангезур достиг показателей Апшерона
Зангезур достиг показателей Апшерона
Новые детали операции Израиля в Катаре
Новые детали операции Израиля в Катаре
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
