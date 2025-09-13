Солдаты снова целятся в непальцев

Бразилиа (Бразилия). Бывший президент Жаир Болсонару приговорен к 27 годам тюрьмы за подготовку военного переворота. Сторонница Болсонару плачет во время пикета в его поддержку возле его дома

Катманду (Непал). Солдаты занимают позиции для разгона протестующих перед резиденцией президента во время комендантского часа, введённого для восстановления правопорядка

Сантьяго (Чили). Годовщина военного переворота 1973 года. Мужчина держит розу у входа в президентский дворец Ла-Монеда

Гарисса (Кения). Сомалийские девушки в лагере беженцев Дадааб. Гуманитарные организации предупреждают о серьёзных последствиях сокращения глобальной помощи для уязвимых групп населения

Ашдод (Израиль). Мурал в честь американского консервативного политического активиста Чарли Кирка, застреленного 10 сентября

Дрёбак (Норвегия). Американский авианосец «Джеральд Р. Форд» направляется в Осло-фьорд. Это крупнейший в мире военный корабль