USD 1.7000
EUR 1.9934
RUB 2.0047
Подписаться на уведомления
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Новость дня
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?

Солдаты снова целятся в непальцев

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:28 370

Бразилиа (Бразилия). Бывший президент Жаир Болсонару приговорен к 27 годам тюрьмы за подготовку военного переворота. Сторонница Болсонару плачет во время пикета в его поддержку возле его дома

Катманду (Непал). Солдаты занимают позиции для разгона протестующих перед резиденцией президента во время комендантского часа, введённого для восстановления правопорядка

Сантьяго (Чили). Годовщина военного переворота 1973 года. Мужчина держит розу у входа в президентский дворец Ла-Монеда

Гарисса (Кения). Сомалийские девушки в лагере беженцев Дадааб. Гуманитарные организации предупреждают о серьёзных последствиях сокращения глобальной помощи для уязвимых групп населения

Ашдод (Израиль). Мурал в честь американского консервативного политического активиста Чарли Кирка, застреленного 10 сентября

Дрёбак (Норвегия). Американский авианосец «Джеральд Р. Форд» направляется в Осло-фьорд. Это крупнейший в мире военный корабль

Барселона (Испания). Люди укрываются от сильного дождя во время празднования Дня Каталонии

Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
03:13 163
Солдаты снова целятся в непальцев
Солдаты снова целятся в непальцев объектив haqqin.az
02:28 371
«Генрих и Лейла»
«Генрих и Лейла»
02:24 683
Зангезур достиг показателей Апшерона
Зангезур достиг показателей Апшерона правительственная трибуна
02:12 574
Новые детали операции Израиля в Катаре
Новые детали операции Израиля в Катаре новость дополнена
02:01 638
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 962
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 3819
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни объектив haqqin.az
01:49 632
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? главное на этот час
00:29 2435
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы, все еще актуально
12 сентября 2025, 18:37 5157
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 1855

ЭТО ВАЖНО

Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
Финал в Шанхае: Азербайджан и еще семь лучших команд
03:13 163
Солдаты снова целятся в непальцев
Солдаты снова целятся в непальцев объектив haqqin.az
02:28 371
«Генрих и Лейла»
«Генрих и Лейла»
02:24 683
Зангезур достиг показателей Апшерона
Зангезур достиг показателей Апшерона правительственная трибуна
02:12 574
Новые детали операции Израиля в Катаре
Новые детали операции Израиля в Катаре новость дополнена
02:01 638
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше
Эксперты бьют тревогу: воды в Азербайджане становится все меньше наши беды
01:32 962
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня!
В Сирии началась война всех против всех. Новая резня! наши подробности, все еще актуально
12 сентября 2025, 21:29 3819
Повстанцы напали на жителей деревни
Повстанцы напали на жителей деревни объектив haqqin.az
01:49 632
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов?
Кто и почему помешал Азербайджану приобрести металлургический завод стоимостью в миллиарды долларов? главное на этот час
00:29 2435
Кровавое десятилетие в Турции
Кровавое десятилетие в Турции былое и думы, все еще актуально
12 сентября 2025, 18:37 5157
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет
«Бразильского Трампа» посадили на 27 лет по горячим следам
12 сентября 2025, 22:14 1855
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться